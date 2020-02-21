Лоза назвал условие, при котором Тима Белорусских смог бы представить РФ на Евровидении

Москва, 21 февраля. Певец и композитор Юрий Лоза раскритиковал предложение отправить на Евровидение-2020 гражданина Белоруссии Тимофея Морозова, известного как Тима Белорусских. По словам музыканта, представлять Россию 21-летний автор хита «Витаминка» может только в том случае, если сменит гражданство.

Продюсер Игорь Крутой ранее выразил мнение, что от России на международный конкурс можно отправить Тиму Белорусских, поскольку тот справиться с «живым» выступлением.

Идею Крутого не поддержал Лоза. В беседе с НСН от отметил, что «если китайцам сказать, что на какой-то конкурс от Китая поедет не китаец, это значит обидеть их кровным образом». На такую же ситуацию в США переспросят: «Вы что с ума сошли? У вас с головой что-то? У нас в Америке полно талантов».

«Ни в одной стране мира, в которой есть все, не придет в головы использовать чужие таланты для того, чтобы представлять страну. Если он [Тима Белорусских] победит, то куда он повезет [награду] – в Белоруссию или в Россию?» — задается вопросом Лоза.

При этом он подчеркнул, что поехать от России на Евровидение Тимофей может только в том случае, если сменит гражданство.

«Хотя, думаю, в такой большой, сильной, мощной и талантливой стране можно найти своих представителей», — подытожил Лоза.

В этом году конкурс пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме под девизом «Откройся!».

Представитель России выступит в первом полуфинале конкурса. Вместе с Россией выступят Белоруссия, Украина, Азербайджан, Израиль, Кипр, Литва, Румыния, Хорватия, Мальта, Северная Македония, Словения, Бельгия, Ирландия, Норвегия, Австралия и Швеция 12 мая. В общей сложности в Евровидении-2020 примет участие 41 страна.

Ранее был опубликован список кандидатов на участие в Евровидении-2020 от России. В число исполнителей, рассматриваемых Первым каналом для отправки на Евровидение в нидерландский Роттердам в мае этого года, вошли певицы Zivert и Полина Гагарина, группа Little Big, а также певцы Димаш Кудайберген и Александр Панайотов, передавала «Газета.ру».

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что большинству из названных претендентов нечего делать на главном песенном конкурсе Европы. По его словам, группа Little Big — «это очень оригинальный, неожиданный проект». Продюсер отметил, что не предполагал, что они могут оказаться в списке претендентов. Но уверен, что музыканты «вполне могли бы побороться за победу».