Российские владельцы старых автомобилей заплатят повышенный транспортный налог

Москва, 21 февраля. Минпромторг России прокомментировал инициативу повышения налога на автомобили стандарта «Евро-3» и ниже. Как заявили в пресс-службе, эта инициатива касается коммерческого транспорта.

Заместитель главы ведомства Александр Морозов ранее заявил, что озвученное предложение резко увеличить базовую ставку транспортного налога с 2021 года для автомобилей указанного типа, будет направлено в Минтранс уже в ближайшее время.

«Указанная техника ежедневно наносит непоправимый ущерб экологии и здоровью граждан РФ. Предлагаемая мера позволит повысить привлекательность новых и более экологичных транспортных средств, что в свою очередь окажет позитивное воздействия на окружающую среду», — прокомментировала данную инициативу пресс-служба ведомства.

Как сообщили в Минпромторге, министерство получило поручение правительства РФ и совместно с другими федеральными органами готовит предложения по увеличению ставок транспортного налога в отношении коммерческой техники, которая относится к третьему экологическому классу или ниже. По оценкам ведомства, в России не менее трех миллионов штук подобных старых автомобилей.

Напомним, что ранее Федеральное агентство новостей приводило список, где сообщалось эксплуатация каких доступных в России автомобилей обходится их владельцам дороже всего. Учитывались траты на топливо, страховку, а также оплата пошлин и транспортного налога.

На вершине рейтинга самых дорогих в эксплуатации иномарок оказался BMW X6 M. По подсчетам специалистов, владелец этого авто в среднем платит в год около 223 тысяч рублей.