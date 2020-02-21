Минздрав Украины нашел способ успокоить вернувшихся из Ухани украинцев после протестов

Киев, 21 февраля. Глава Министерства здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая проведет две недели в обсервации вместе с эвакуированными из Китая украинцами в санатории в Полтавской области, чтобы всех успокоить, об этом она сообщила в своем Facebook.

«Я приняла решение присоединиться к людям в обсервации. Вместе с ними я проведу следующие 14 дней, в одном помещении, в тех же условиях», — заявила министр.

Она надеется, что ее присутствие успокоит и эвакуированных украинцев, и местных жителей, и всю общественность на Украине.

«То, что происходило сегодня — и паника и неприятие, негатив и агрессия — очень меня впечатлили. Еще больше они поразили людей, эвакуированных из Китая», — сообщает Скалецкая.

Ранее жители Полтавской области организовали протесты из-за прибытия в регион украинцев, эвакуированных из КНР в связи с эпидемией коронавируса. Местные жители перекрыли дороги, жгли покрышки и устроили стычки с правоохранительными органами. Во время силового противостояния местные жители бросали в полицейских бутылки и камни. После того как в населенный пункт Новые Санжары въехал автобус с эвакуированными, местные забросали камнями и его.

Напомним, 18 февраля украинские власти выслали самолет в Китай, чтобы вывезти оттуда своих граждан. Изначально планировалось разместить эвакуированных во Львове или Харькове, но местные жители были категорично против. В итоге прибывших граждан разместили в поселке Новые Санжары вблизи Полтавы. Львовские медики, узнав, что эвакуированных из Китая соотечественников направят в другое место, хором запели гимн Украины. Видеозапись разместил телеканал «Думская TV» в Facebook.

До этого глава государства Владимир Зеленский заявил, что эвакуированных из Китая сограждан поселят у политиков, подстрекающих общественность к блокированию дорог и беспорядкам.