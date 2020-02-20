Армия Сирии ликвидировала более 250 боевиков при отражении их атаки в Идлибе

Дамаск, 20 февраля. Правительственные войска Сирии при содействии Сил национальной обороны ликвидировали более 250 террористов во время отражения нападения джихадистов вблизи населенного пункта Нейраб в провинции Идлиб, сообщает телеканал «Аль-Хадас».

Отмечается, что сирийская армия отбила несколько попыток бандформирований захватить занимаемые ими позиции на линии фронта Нейраб — Саракиб. При этом были выведенная из строя бронетехника террористов исчисляется десятками единиц.

Ранее телестанция «Аль-Джазира» сообщала, что атаки джихадистов поддерживались турецкими военнослужащими. По данным телеканала, на некоторых направлениях отряды турецкого спецназа при поддержке танков непосредственно принимали участие в наступательной операции.

Минобороны Турции приводит данные, согласно которым в результате столкновения под Нейрабом были убиты более 50 сирийских солдат, а также уничтожены 5 танков, 2 БТР, 2 военных пикапа и одна самоходная артиллерийская установка. Турецкое ведомство нес тало уточнять, кто наносил удары по правительственным войскам Дамаска.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар ранее заявлял, что Анкара не собирается вступать в конфликт с РФ в сирийской провинции Идлиб в связи с обострением обстановки в регионе.