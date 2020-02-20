Мизерная пенсия на Украине стала ключевой проблемой для властей

Киев, 20 февраля. Четыре из пяти украинских пенсионеров получают пенсию менее 4 тысяч гривен, что ниже фактического прожиточного минимума. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Как сообщила замминистра социальной политики Наталья Ненюченко, пенсию ниже прожиточного минимума получают 82,7% украинских пенсионеров. По ее словам, это связано с солидарной пенсионной системой, а также теневой занятостью и уклонением от выплаты пенсионных взносов.

Он указала, что лишь 5% работающих украинцев участвуют в системе негосударственного пенсионного обеспечения. Значительная часть граждан Украины платят взносы не в полном объеме или же уклоняются от их уплаты.

«82,7 процента пенсионеров получают пенсию до 4 тысяч гривен, а это ниже фактического прожиточного минимума, является ключевой проблемой которая требует решения», — подчеркнула замминистра.

Напомним, что средняя пенсия на Украине составляет около 95 долларов. Всего в стране проживает почти 11,5 миллиона пенсионеров. Каждый третий, по официальным данным, находится за чертой бедности.

В течение нескольких лет проблемы с выплатами пенсий на Украине возникнут практически неизбежно, несмотря на то, что пенсионеров в стране становится меньше, пишут украинские СМИ.

По данным Международного валютного фонда, Украина — самая бедная страна Европы, инфляция на потребительском рынке Украины в 2018 году составила 9,8%.