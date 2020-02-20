Шнуров в стихах отреагировал на резонанс вокруг его вступления в «Партию Роста»

Санкт-Петербург, 20 февраля. Российский музыкант Сергей Шнуров, недавно ставшим членом «Партии Роста» посвятил стихотворение широкому общественному резонансу вокруг своего поступка.

Напомним, что Шнуров вступил в петербургское отделение «Партии Роста» и не исключил возможности своего участия в выборах в Государственную думу в следующем году. 20 февраля в Петербурге лидер партии Борис Титов председателями региональных отделений вручил музыканту партийный билет.

«Пнул тему, видимо, больную Я рад, что всем не безразличен Умы нешуточно волную Партийным жестом, воплем, кличем», — опубликовал свои сроки Шнуров в Instagram.

Поклонники музыканта неоднозначно отнеслись к его решению начать политическую карьеру, называя это «лицемерным поступком», а также припомнив его песню «Выборы».

«Выборы, выборы. Кандидат — Шнуров», — @gymcalc. «А беспартийным нынче не модно?» — @kelliuss. «Никто бы не подумал, что в цепочке Гуф, Тимати, Собчак, появится Шнур...» — @kelliuss. «Из уважения к вашему творчеству (лично не знаком, не знаю, что вы за человек) и только — отписываюсь», — @goryachevtoday.

Глава фракции «Партии Роста» в законодательном собрании Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева заявила, что Сергей Шнуров выступает в роли представителя поколения, недоверчивого к политике. По ее словам, музыкант мог бы возглавить в партии направление культуры и искусства.

Ранее телеведущая Ксения Собчак высмеяла Сергея Шнурова, ставшего членом «Партии Роста», передает «Газета.ру». Она напомнила, что музыкант в свое время тоже смеялся над ее решением участвовать в президентских выборах.