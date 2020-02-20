Меркель и Макон ждут встречи с Путинным и Эрдоганом по Идлибу

Берлин, 20 февраля. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон надеются провести встречу с главами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом по ситуации в сирийском Идлибе, сообщает пресс-служба правительства Германии.

В четверг состоялся телефонный разговор Меркель и Макрона с Путиным. Они выразили обеспокоенность тяжелым гуманитарным положением в сирийском Идлибе и заявили о необходимости скорейшего прекращения военных действий в регионе.

«Они выразили готовность встретиться с президентом Путиным и президентом Турции Эрдоганом, чтобы найти политическое решение кризиса», — говорится в сообщении пресс-службы Бундестага.

В четверг российская авиация нанесла удары по террористам, прорвавшим позиции Сирийской арабской армии (САА) в районе Кминаса и Нейраба в Идлибе, передавала «Газета.ру». Турецкие вооруженные силы поддержали попытку прорыва боевиков артиллерийскими ударами. По данным МО РФ, ВКС РФ удалось уничтожить один танк, шесть БМП и пять пикапов с крупнокалиберным вооружением боевиков. В результате действий боевиков четыре сирийских военнослужащих получили ранения. Атака протурецких террористов была прекращена после обращения российских военных к турецкой стороне по линии деконфликтинга, передавал RT.

Отметим, турецкая сторона поддерживает и контролирует некоторых боевиков в Идлибе. Официальный Дамаск считает присутствие турецких сил на своей территории незаконным и приравнивает это к военному вторжению. При этом Анкара ведет довольно агрессивную политику в Идлибе, которая противоположна заявлениям турецкого правительства по ситуации в этой сирийской провинции. Турция призывает стороны к выполнению достигнутых ранее соглашений, но фактически самостоятельно препятствует этому и даже провоцирует террористов к агрессивным действиям.