Снявшаяся в порноклипе солиста Rammstein девушка рассказала о травле и угрозах в соцсетях

Москва, 21 февраля. Одна из девушек, принявших участие в съемках скандального порноклипа солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна, рассказала, что и она сама, и девушки из роликов, столкнулись с угрозами в свой адрес.

«Пятый канал» опубликовал интервью с Анастасией (имя изменено). Она рассказала, что девушки из клипа были вынуждены убежать из своих городов, так как им начали поступать угрозы. Сама она, по своим словам, ни в каких порно-роликах не снималась и не ожидала, что травля в интернете доберется и до нее.

«К сожалению, до меня дошла эта травля. Я почему-то думала, что обойду стороной, и не думала, что прямо будут сильно рыться в фотографиях, но все-таки нашли фотографии с Тиллем, нашли фотографии с маской, и началась травля, вот она уже идет второй день у меня. Звонят моей маме, пишут моей маме, что я шлюха-проститутка. Ну, у меня мама адекватный человек, на такие сообщения не реагирует», — рассказала девушка.

Анастасия объяснила, что является профессиональным хореографом. На съемочную площадку клипа она попала благодаря подруге. Ей предложили принять в нем участие, и она долго не могла поверить, что может тоже сняться в одном клипе с Линдеманном.

По ее словам, никто не ожидал, что произойдет такой резонанс в Сети, который обернется травлей, оскорблениями и обвинениями. Девушка удивилась, что есть люди, которым не безразлично, с кем она спит или живет.

Напомним также, что в феврале солист Rammstein заявил о создании новой группы, которая названа русским матерным словом. Она выступает в жанре electronic body music — EBM. Линдерманн является фронтменом групп Rammstein и Lindemann. Кроме того, он принял участие в записи нескольких треков финской метал-группы Apocalyptica. Музыкант также имеет небольшой киноопыт. У него есть камео-роли в фильмах «Пола Икс» и «Три икса».