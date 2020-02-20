Собчак вышла в свет в прозрачном бюстгальтере

Москва, 20 февраля. Ксения Собчак пришла на премьеру документального фильма Леонида Парфенова «Русские грузины. Фильм первый» в прозрачном бюстгальтере.

Ксения Собчак в молодости часто подбирала короткие юбки и провокационные наряды. Но со временем гардероб журналистки и светской львицы становился более консервативным — она начала отдавать предпочтение лаконичным и женственным нарядам.

Так, на прошлой неделе Собчак всех поразила своим элегантным образом. Она появилась на светском мероприятии в монохромном наряде с юбкой-плиссе. Но на премьере документального фильма телеведущая решила удивить других гостей.

Ранее, 18 февраля в кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера документального фильма Леонида Парфенова «Русские грузины. Фильм первый». Для этого мероприятия Ксения Собчак выбрала серый костюм с приталенным жакетом и жилеткой-корсетом. Она не стала застегивать жакет, оставив на виду прозрачный бюстгальтер. Образ светской львицы дополнила горчичная сумка-мешок.

Фотографии Собчак с премьеры фильма разошлись по соцсетям и СМИ, ей точно удалось привлечь к себе внимание.

Ранее в очередном выпуске своего шоу «Вечерний Ургант» телеведущий Иван Ургант пошутил о новой программе Ксении Собчак «Док-ток», которая также выходит на Первом канале, передает «Газета.ру». В эфире у Урганта была доктор и телеведущая Елена Малышева, у он поинтересовался, «как бороться с напастью, волнующей всю страну». Малышева решила уточнить, спросив имеет ли Ургант ввиду коронавирус. На что он ответил, что говорил о приходе Ксении Собчак на Первый канал, что по его мнению — «то же самое».