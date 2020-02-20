МИД РФ заявил о нарушении Анкарой договоренностей по Идлибу 

Москва, 20 февраля. Инцидент с поддержкой Турцией атаки боевиков в Сирии нарушает договоренности Москвы и Анкары о размежевании оппозиции и террористов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя для РИА Новости поддержку Турцией атаки боевиков в Сирии, Захарова напомнила, что в четверг Центр по примирению враждующих сторон в САР сообщал о нескольких массированных атаках боевиков в Идлибской зоне деэскалации. При этом боевики применили против сирийской армии бронетанковую технику.

«Действия боевиков поддерживались огнем артиллерии вооруженных сил Турции, что позволило террористам прорвать оборону сирийской армии», — уточнила Захарова.

Чтобы не допустить выход террористов вглубь Сирии, по просьбе сирийского командования самолеты ВКС РФ нанесли авиаудар по прорвавшимся террористам. Это позволило сирийским войскам успешно отбить все атаки.

«Выражаем серьезную озабоченность подобной поддержкой боевиков со стороны вооруженных сил Турции», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Захарова добавила, что инцидент в Идлибской зоне нарушает российско-турецкие договоренности о размежевании вооруженной оппозиции и террористов и создании демилитаризованной полосы.

Напомним, согласно договоренностям России, Турции и Ирана 2017 года в Астане, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики.

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) проводят операцию «Заря в Идлибе» против террористов в провинциях Идлиб и Алеппо. Военная операция была возобновлена 16 января после заключенных соглашений о прекращении огня 12 января на фоне многочисленных атак со стороны террористических подразделений. Турция защищает террористов в Идлибе и поставляет им технику и вооружение.

В четверг российская авиация нанесла удары по террористам, прорвавшим позиции САА в районе Кминаса и Нейраба в Идлибе, передавала «Газета.ру». Турецкие вооруженные силы поддержали попытку прорыва боевиков артиллерийскими ударами. По данным МО РФ, ВКС РФ удалось уничтожить один танк, шесть БМП и пять пикапов с крупнокалиберным вооружением боевиков. В результате действий боевиков четыре сирийских военнослужащих получили ранения. Атака протурецких террористов была прекращена после обращения российских военных к турецкой стороне по линии деконфликтинга, передавал RT.

Позднее Минобороны Турции заявило, что Москва и Анкара поддерживают «здоровый диалог» по ситуации в сирийской провинции Идлиб. В ведомстве подчеркнули, что «контакты с Россией по Идлибу будут также продолжены».