Турция обсуждает с РФ возможность совместного использования воздушного пространства Сирии

Анкара, 20 февраля. Власти Турции ведут переговоры с Россией по вопросу совместного использования воздушного пространства Сирии. С таким заявлением выступил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«Переговоры об использовании воздушного пространства для Идлиба продолжаются. <…> Нашей целью является установление режима прекращения огня», — заявил он в интервью телеканалу CNN Turk.

В начале этой недели представители России и Турции провели новую встречу для переговоров по судьбе сирийского Идлиба. Согласно имеющимся данным, в ходе переговоров Турция обсуждала с Россией способы полной имплементации сочинских договоренностей, однако в своей искаженной интерпретации.

Отметим, что ранее сообщалось о том, что на территорию Идлиба через пограничный пропускной пункт в Кафр-Лусине вошло более 1000 единиц турецкой боевой техники, которые разворачиваются в новый фронт вдоль автодороги М5.