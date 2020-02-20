Общественники выступили за признание Байкала «федеральной территорией»

Депутат Госдумы, глава Совета «Общественного экологического контроля России» Юрий Волков поддержал идею о признании Байкала «федеральной территорией» в случае внесения такого понятия в Конституцию РФ. Свою позицию он озвучил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Ранее с соответствующей инициативой выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиентко.

«Сохранение экосистемы озера Байкал — это важнейший вопрос. Мы видим, что сегодня власти регионов не могут годами решить накопившиеся проблемы — это и оставшиеся отходы от Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, которые могут отравить озеро, и отсутствие очистных сооружений, и нарушение экологических норм при создании туристической инфраструктуры», — рассказал Волков.

На сегодняшний день очевидно, что существующие программы по защите озера или не работают, или работают плохо, обратил внимание парламентарий.

«Поэтому предложение спикера Совфеда Валентины Матвиенко выглядит очень своевременно. Вообще, любая мера по привлечению дополнительных ресурсов и внимания федерального центра к Байкалу правильная. Не могут местные власти справиться своими силами, значит, нужно федеральному центру брать на себя больше ответственности», — указал депутат.

Напомним, поправку о включении понятия «федеральных территорий» с прямым федеральным подчинением ко второму чтению проекта об изменении основного закона подготовил председатель Тульской областной думы Сергей Харитонов. Речь идет о территориях, на которых находятся военные и стратегические объекты. В случае поддержки инициативы данные земли не будут входить в состав субъектов.