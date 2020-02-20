Посольство РФ ответило Лондону после заявлений об атаках России на сайты Грузии

Лондон, 20 февраля. Великобритания голословно обвиняет Россию в кибератаке грузинских правительственных сайтов, вновь прибегая к формуле highly likely («весьма вероятно»), сообщает посольство РФ в Лондоне.

«Мы не раз становились свидетелями такого рода голословных, не выдерживающих никакой критики обвинений официального Лондона в адрес Москвы по излюбленной здесь формуле «хайли лайкли», — говорится в комментарии опубликованным российским диппредставительством.

В комментарии подчеркивается, что британским властям при отсутствии реальных поводов приходится искусственным образом создавать в медийном пространстве образ врага в лице Москвы. Отмечается, что «Лондон предпочитает несуразные, не имеющие ничего общего с реальностью заявления, а не ответственный политический диалог».

Дипломаты также отметили логическую неточность вывода о причастности Москвы к хакерской атаке, в результате которой на правительственных сайтах Грузии появилось фото Михаила Саакашвили с подписью «я вернусь».

«Вряд ли можно представить, чтобы какой-либо из государственных институтов РФ будет рекламировать человека, растоптавшего российско-грузинские отношения. Россия не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела Грузии», — сообщают российские дипломаты.

«Газета.ру» сообщает, что госсекретарь США Майк Помпео пообещал оказать Грузии поддержку после кибератак на государственные ресурсы.