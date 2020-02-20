Волонтеры Петербурга готовятся ЕВРО 2020. ФАН-ТВ

ЕВРО 2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы. Санкт-Петербург примет четыре матча турнира: три игры группового этапа и четвертьфинал. Программу чемпионата будут сопровождать две волонтерские группы.

«Мы уверены, что в этом году покажем беспрецедентное качество и атмосферу волонтерской работы. Волонтеры, которых мы набираем, которых мы будем обучать, смогут обеспечить и создать для болельщиков, для горожан, для гостей города, для футболистов, которые приедут в Санкт-Петербург ту самую атмосферу не только соревнования, но и настоящего праздника, который накроет весь город очень хорошей и позитивной волной», — рассказала председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец.

На участие в волонтерских программах ЕВРО 2020 уже подано свыше десяти тысяч заявок. Организаторы отберут всего 1500 человек как по линии Союза европейских футбольных ассоциаций, так и по городской программе.

«Это будут лучшие из лучших. 71% волонтеров — это девушки, 28% — это мужчины, и, соответственно, 5% волонтеров это иногородние и иностранные кандидаты», — пояснил руководитель Центра подготовки городских волонтеров чемпионата Европы по футболу УЕФА 2020 года города-организатора Санкт-Петербурга Георгий Борисов.

Преимуществом для волонтеров будет владение иностранными языками. В топе английский и французский, немецкий и итальянский, а также финский языки.

«Молодые россияне, конкретно петербуржцы, крайне активны в своей добровольческой деятельности. Петербург продолжает удерживать статус столицы добровольчества. Мы гордимся этим званием и намерены его никому не отдавать, будем бороться за него и дальше», — подытожила Юлия Аблец.

Сборная России по футболу начнет групповой этап матчем против Бельгии, он состоится в Санкт-Петербурге 13 июня. А уже через четыре дня, 17 июня здесь же сыграет с Финляндией.