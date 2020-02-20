Турция исключила возможность конфликта с Россией в Идлибе

Анкара, 20 февраля. У Турции нет намерений вступать в конфликт с Россией в сирийской провинции Идлиб в связи с обострением ситуации в регионе. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«У нас нет намерений вступать в столкновение с Россией. Наши переговоры [по Идлибу] не зашли в тупик, они будут продолжены. Наши наблюдательные посты также продолжат функционировать», — отметил министр в интервью CNN Turk.

Отметим, что турецкая сторона поддерживает и контролирует некоторых боевиков в Идлибе. Официальный Дамаск считает присутствие турецких сил на своей территории незаконным и приравнивает это к военному вторжению. При этом, Анкара ведет довольно агрессивную политику в Идлибе, которая противоположна заявлениям турецкого правительства по ситуации в этой сирийской провинции. Турция призывает стороны к выполнению достигнутых ранее соглашений, но фактически самостоятельно препятствует этому и даже провоцирует террористов к агрессивным действиям.