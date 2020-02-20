نتائج سوريا 20 فبراير: الهجوم المضاد على تركيا والمسلحين في إدلب ، الحادث الذي وقع بين روسيا والولايات المتحدة في الحسكة.

سوريا ، 20 فبراير. أعلن المسلحون بدء هجوم مضاد في إدلب. تمكن الجيش السوري ، بدعم من سلاح الجو الروسي من صد هجمات المسلحين والجيش التركي.

حادثة بين دوريات روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في الحسكة

ظهر شريط فيديو على شبكة الإنترنت ، يصور الصراع بين الجيش الروسي والأمريكي في منطقة مدينة قامشلو في الجمهورية العربية السورية.

تم تصوير الفيديو بواسطة أحد ركاب سيارة تلحق قافلة عسكرية روسية تتألف من ناقلات جنود مصفحة ومركبات مدرعة Typhoon-K و Tiger.

يوضح التسجيل كيف يتبع الطريق أمام "Tiger" اثنان من MRAP Oshkosh M-ATV من القوات المسلحة الأمريكية. بسبب انخفاض سرعة الأمريكيين ، قرر قائد القافلة الروسية تجاوز السيارة المدرعة الأمريكية ، لكن الأخيرة تسد الممر ، وبعد ذلك يحاولوا دفع "Tiger " من على الطريق. و هنا ينتهي المقطع.

من غير المعروف كيف انتهى الحادث ؛ ولم تعلق وزارة الدفاع الروسي حتى الآن على هذا الوضع. ومع ذلك ، لم يكشف ممثلو القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أيضًا عن تفاصيل النزاع.

وعلق على هذا الموقف السيناتور الروسي فرانز كلينتسيفيتش. في مقابلة مع مراسل وكالة الأنباء الفيدرالية ، قال إن "ما حدث هو علم نفس أكثر من السياسة".

"عندنا و عندهم أولاد ، عندنا و عندهم شجاعة ، لكن الأمريكيين الآن في سوريا في حالة عصبية ، تغذيها المواقف السلبية تجاه الروس. ومع هذا الحادث ، أظهر الأمريكيون أنهم ليس لديهم صفات أخلاقية كافية لمثل هذا العمل. حسنًا ، لقد حان الوقت لكي يعتادوا على ذلك منذ فترة طويلة ، ، لن يأخذونا على حين غرة. بغض النظر عن أي جزء او منطقة من روسيا جاء الرجل الروسي ، بغض النظر عن المناصب التي شغلها ، فهو أقوى من أي أمريكي. وانهى السيناتور "ليس من قبيل الصدفة أن نسميهم "بيندوس" طوال حياتنا وسوف نظل نسميهم هكذا".

المسلحون يعلنون هجومًا مضادًا في إدلب

وأعلن مسلحون مناصرون لتركيا من منظمات إرهابية هجوما مضادا على مواقع الجيش العربي السوري في محافظة إدلب. ويقول البيان الرسمي للجماعات الإرهابية إن العملية انطلقت في منطقة قرية النيرب بالقرب من مدينة سراقب في إدلب.

وقال المراسل العسكري يفغيني بودوبني على قناة تليجرام إنه بالتزامن مع نقل المجموعات الموالية لتركيا إلى خط الحدود ، يتم تنفيذ العملية من قبل الجيش التركي.

يوم الخميس ، شنت تركيا ضربات مدفعية على مواقع الجيش العربي السوري في منطقة سراقب. نفى بودوبني تقارير من وسائل إعلام تركية تفيد بأن مسلحين موالين للأتراك سيطروا على قرية النيرب بالقرب من سراقب.

ساعدت القوات الجوية الروسية الجيش السوري على صد كل الهجمات الإرهابية في إدلب

هاجمت الطائرات الروسية إرهابيين اخترقوا مواقع الجيش العربي السوري في منطقة كمينس و نيراب في إدلب. وقد أبلغ عن ذلك مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة التابع لوزارة الدفاع في الاتحاد الروسي.

وأعلن مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة بأن الإرهابيين هاجموا يوم الخميس مواقع الجيش العربي السوري في اتجاه كيناس - نيراب. دعمت القوات المسلحة التركية محاولة لاختراق المسلحين بهجمات بالمدفعية.

وطلبت القيادة السورية من الجيش الروسي المساعدة لمنع الإرهابيين من الاختراق.

هاجمت Su-24 الإرهابيين الذين عبروا ، مما سمح للقوات السورية بصد كل الهجمات بنجاح

وفقًا لوزارة الدفاع بالاتحاد الروسي ، تمكنت القوات الجوية الروسية من تدمير دبابة وست مركبات قتال وخمس شاحنات صغيرة مزودة بأسلحة كبيرة للمسلحين. نتيجة لأعمال المسلحين ، أصيب أربعة جنود سوريين بجروح. وقد أوقف الهجوم الذي شنه الإرهابيون الموالون لتركيا بعد أن ناشد الجيش الروسي الجانب التركي.

" أُبلغ الجانب التركي بأن الوسائل الروسية كشفت عن إطلاق نيران المدفعية من المواقع التركية على وحدات الجيش السوري." اضاف إلى مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة.

وحدات الجيش العربي السوري تجري عملية الفجر في إدلب ضد الإرهابيين في محافظتي إدلب وحلب.

تم استئناف العملية العسكرية في 16 يناير بعد إبرام اتفاقات وقف إطلاق النار في 12 يناير وسط العديد من الهجمات من قبل وحدات إرهابية. تحمي تركيا الإرهابيين في إدلب وتزودهم بالمعدات والأسلحة.

هل تطلب تركيا أنظمة الدفاع الجوي باتريوت من الولايات المتحدة الأمريكية؟

وأفادت منظمة بلومبرغ أن تركيا طلبت أنظمة الدفاع الجوي باتريوت من الولايات المتحدة "لردع" روسيا في محافظة إدلب السورية.

ونذكر أن أنقرة تلقت نظام الدفاع الجوي الروسي S-400 العام الماضي. تسبب توريد الأسلحة الروسية لتركيا في انتقادات حادة لأنقرة من الولايات المتحدة. دعت الولايات المتحدة تركيا للتخلي عن الصفقة مع روسيا وعرضت انظمة باتريوت. وهددوا أيضا بإلغاء اتفاق لبيع مقاتلي إف-35 إلى أنقرة. وقال الرئيس التركي إن شراء S-400 حق سيادي للبلد.

على الرغم من ذلك ، نفى الممثل الرسمي لوزارة الدفاع التركية المعلومات التي تزعم أن أنقرة طلبت من الولايات المتحدة تزويدها بنظامين صواريخ باتريوت المضاد للطائرات.