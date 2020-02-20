День защитника Отечества отпраздновали в Медиагруппе «Патриот». ФАН-ТВ

На празднике в преддверии Дня защитника Отечества в Медиагруппе «Патриот» собрались известные артисты, депутаты, участники патриотических движений. Каждый вспомнил свою историю о службе.

«У камбуза стоял фонтан, и в нем караси: красный, желтый. Ввиду того, что зима теплая — они все жили круглогодично. Ну подошли туда, как клюнула она первый раз, у меня душа аж зарадовалась. Снимаем и опять туда выпускаем, и опять ловим, за этим нас дежурный части и застал», — поделился солист Мариинского театра Владимир Самсонов.

А у Евгения Дятлова служба из жизни перекочевала на экран. Звезда «Улиц разбитых фонарей», «Убойной силы», «Бандитского Петербурга» сегодня вспомнил, как творческие таланты аукнулись ему в армейском быту. Когда ротный решил выяснить, есть ли в рядах новобранцев музыканты, певцы и танцоры.

«Стою гордый, думаю, что все, ура, пруха — я один такой на всю роту. И ротный так, он низенького роста, обошел со всех сторон и сказал: «Запомните, танцоры, музыканты, певцы, художники и прочая художественная самодеятельность, здесь вам не кружок художественной самодеятельности, здесь войска, сгниете в нарядах. Встать в строй», — рассказывает заслуженный артист России.

Творческая натура едва не сыграла злую шутку и с заслуженным артистом России Сергеем Кошониным. Во время службы, его обвинили в покушении на маршала Устинова. Тогда новобранец как актер попал в ансамбль. Один из выездов был в Театр советской армии. Там и произошло недоразумение: на концерте, где присутствовал маршал.

«Ну и начинается номер ансамбля. Я со сцены иду по этой винтовой лестнице, там стоят два человека в таких же костюмах, как сейчас сидим здесь, говорят: «Вы куда?». Я говорю: «Я к пистолету». Память я тогда потерял сразу. Очнулся оттого, что яркий свет в глаза, заходит генерал: «Показывай, где пистолет?». Я говорю: «Вот пистолет, ну вот этот прожектор называется «пистолет». Он спросил: «А это что?». Я говорю: «А это пушка». Он в ответ: «Молчи, молчи!», — смеется актер Сергей Кошонин.

Встреча известных российских мужчин в Медиагруппе «Патриот» транслировалась в прямом эфире в интернете и вызвала большой интерес у зрителей. А армейские истории постепенно перешли в армейские песни.