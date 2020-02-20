Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами забросали камнями в Полтавской области

Киев, 20 февраля. Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами прибыли на территорию медицинского центра в поселке Новые Санжары в Полтавской области.

Местные жители пытались препятствовать размещению эвакуированных из Китая украинцев в медицинском центре Национальной гвардии Украины «Новые Санжары», который находится на территории поселка.

Жители поселка пытались перегородить заблокировать въезд в населенный пункт с помощью крупных веток и дров. Правоохранители попытались помешать возведению баррикад, в результате чего начались столкновения между протестующими и бойцами Нацгвардии. В ходе силового противостояния местные жители бросали в правоохранителей бутылки и камни. Позднее бойцам Нацгвардии удалось оттеснить протестующих с проезжей части, после чего на территорию поселка въехали автобусы с эвакуированными из Китая украинцами. При этом местные начали кидать камни в автобусы.

К настоящему моменту ситуация стабилизировалась. Правоохранители оцепили медицинский центр, чтобы не допустить проникновения на его территорию агрессивно настроенных жителей. После этого жители поселка начали возводить баррикады и жечь шины в разных частях населенного пункта.

20 февраля в Харькове приземлился самолет с 45 украинцами и 27 иностранцами, которые были эвакуированы из эпицентра эпидемии коронавируса в Китае. Позднее украинские власти сообщили, что прибывшие из Китая граждане Украины и иностранцы будут направлены в медицинский центр Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» для прохождения карантина.

Местные жители выступили против размещения на территории поселка украинцев, вернувшихся из Китая, опасаясь возможного «инфицирования» коронавирусом.