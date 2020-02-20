МИД РФ в годовщину Майдана призвал Киев отказаться от борьбы с вымышленными врагами

Москва, 20 февраля. События Майдана 2014 года не принесли Украине ничего позитивного, только усугубили имевшиеся проблемы, говорится в заявлении МИД РФ в связи с шестой годовщиной вооруженного госпереворота на Украине.

В МИД напомнили, что кульминацией трагических событий 2014 года стал кровавый государственный переворот, «который до основания потряс Украину, привел к выходу из ее состава Крыма и продолжающемуся до сих пор вооруженному конфликту в Донбассе». После этого на Украине «наступил масштабный системный кризис», который во многом спровоцировали США и другие страны Запада.

«Все, что происходило на Украине в дальнейшем, нельзя охарактеризовать иначе как бесконечный политический хаос, правовой нигилизм, разгул ультранационализма», — подчеркивается в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

При этом в МИД подчеркнули, что попытки новых киевских властей скрыть правду провалились. К примеру, в конце 2019 года министр юстиции Елена Лукаш опубликовала данные о фальсификациях списков жертв Майдана — героев так называемой «Небесной сотни». Выяснилось, что среди них были люди, умершие не от огнестрельных ран в ходе беспорядков, а из-за проблем со здоровьем и даже не в Киеве.

Обозначить правдивые факты о событиях февраля 2014 года помогло бы объективное расследование, однако властям, пришедшим после свержения Виктора Януковича, «было что скрывать». Эти же власти «растоптали» подписанное при посредничестве ФРГ, Франции и Польши соглашение с Януковичем. Тогда как выполнение документа могла стать финалом мирного урегулирования ситуации и выхода из кризиса.

«Оценку правления «майданных» властей украинский избиратель дал в прошлом году на президентских и парламентских выборах, выразив им вотум недоверия и проголосовав за перемены к лучшему», — отметили в ведомстве.

Однако в МИД выразили сожаление, что новые киевские власти пока не могут предложить обществу альтернативу и «фактически продолжает провальный курс своих предшественников».

«Сегодня очевидно, что события на Майдане 2014 года не принесли Украине ничего позитивного, лишь усугубив имевшиеся проблемы. Для их решения необходимо отказаться от борьбы с вымышленными врагами и перейти к процессу созидания. В случае продолжения Киевом нынешней конфронтационной политики стране грозит неизбежное саморазрушение», — подытожили в МИД.

В минувший вторник бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к украинцам в связи с шестой годовщиной беспорядков на площади майдан Независимости. Как передавала «Газета.ру», он подчеркнул, что для большинства украинцев события февраля 2014 года стали страшной трагедией, а «борьба за власть любой ценой стала целью для кучки преступников». По его словам, спустя шесть лет эти события продолжают разделять Украину.

Напомним, 20 февраля 2014 года неизвестные открыли огонь по протестующим и правоохранителям на Майдане. По официальным данным, в результате погибли 53 человека. В расстрелах во время протестов в центре Киева украинские власти обвинили бойцов «Беркута», заключив их под стражу на время следствия.

В феврале 2018 года стало известно, что данная провокация была организована депутатом Верховной рады Сергеем Пашинским. Об этом рассказали два снайпера из Грузии, которые принимали участие в описываемых событиях на Майдане. По их словам, кроме Пашинского, в организации расстрела участвовали председатель украинского парламента Андрей Парубий, а также экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.