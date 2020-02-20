Путин объяснил, где правильно ставить ударение в слове «украинцы»

Москва, 20 февраля. Президент Российской Федерации Владимир Путин во время интервью рассказал о правильном ударении в слове «украинцы», видеоролик разместил у себя в Twitter журналист Дмитрий Смирнов.

Во время разговора с президентом журналист Андрей Ванденко поправил Владимира Путина, который сказал «укрàинцы». В ответ глава государства настоял на правильности своего варианта.

Ранее информационное агентство ТАСС анонсировало эксклюзивное интервью с президентом России Владимиром Путиным. В беседе с журналистом Андреем Ванденко глава государства ответит на 20 самых важных и острых вопросов.

Недавно во время заседания коллегии ФСБ Владимир Путин предупредил о нарастании мощи информационного оружия, сообщает RT. По его словам, мощность информационного оружия будет лишь возрастать, в связи с чем необходимо с опережением настроить работу.

МИД РФ по случаю 6-ой годовщины вооруженного государственного переворота на Украине заявил, что события на Майдане в феврале 2014 года принесли стране бесконечный политический хаос, правовой нигилизм, разгул ультранационализма». Как отмечает дипломатическое ведомство, если Киев не прекратит осуществлять конфронтационную политику, то Украину ожидает неизбежное саморазрушение. МИД России сообщает, что за шесть лет Украина из благополучной страны превратилась в одну из беднейших стран Европы, и что их шансы стать частью Евросоюза и НАТО — минимальны.