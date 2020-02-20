Минобороны Турции заявило о «здоровом диалоге» с Россией по Идлибу

Анкара, 20 февраля. Минобороны Турции подтвердило, что Москва и Анкара поддерживают «здоровый диалог» по ситуации в сирийской провинции Идлиб. С таким заявлением выступил министр обороны Турции Хулуси Акар.

«Наши военные на местах в Идлибе поддерживают здоровый диалог. Контакты с Россией по Идлибу будут также продолжены», — сказал Акар в интервью телеканалу CNN Turk.

Напомним, что Турция является одним из участников мирного процесса в Сирии. Вместе с Россией и Ираном она обсуждает меры по урегулированию сирийского кризиса на астанинской переговорной площадке. В то же самое время Турция поддерживает террористов, воюющих против правительственной армии Сирии в зоне безопасности Идлиб. Таким образом, Турция своими действиями ухудшает ситуацию в сирийском Идлибе, не выполняя и даже нарушая международных соглашений, которые Анкара подписывала и была с ними согласна.