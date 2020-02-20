Глава турецкого Минобороны не сомневается, что С-400 заступят на боевое дежурство в Турции

Анкара, 20 февраля. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что нет никаких сомнений в том, что ЗРК С-400 заступит на боевое дежурство в Турции. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN Turk.

Он отметил, что США могли бы передать Турции собственные ЗРК Patriot для оказания поддержки в Идлибе. Акар подчеркнул, что С-400 встанут на боевое дежурство в любом случае.

«Мы привержены букве соглашений по С-400 и купили их, несмотря ни на что. Продолжается обучение, и работы по их установке проводятся согласно плану. Где-то после апреля они будут введены в действие», — сказал Акар.

Российский зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» предназначен для уничтожения всех современных средств воздушно-космического нападения, перехвата любых воздушных целей, ликвидации крылатых и баллистических ракет. В 2017 году Россия и Турция договорились о поставках российских С-400 в Анкару. В сентябре второй этап поставок С-400 в Турцию был завершен.

США призывали Турцию отказаться от сделки с Россией и предлагали свои комплексы Patriot. Они также угрожали отменить договоренность о продаже Анкаре истребителей F-35. Президент Турции заявил, что покупка С-400 является суверенным правом страны. Турецкие власти планируют использовать С-400 с апреля 2020 года.