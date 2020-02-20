Украинцы так долго расчеловечивали Донбасс, что потеряли человеческий облик

Украинцы так долго расчеловечивали Донбасс, что в итоге потеряли человеческий облик сами. Практически полностью. История с эвакуацией украинских граждан из китайского города Ухань, который находится под жестким карантином из-за коронавирусной инфекции, показала это сполна. Сначала людей кормили завтраками, постоянно отодвигая дату эвакуации, а когда наконец-то выслали за ними самолет, оказалось, что улететь из Уханя можно, а вот прилететь на Украину гораздо труднее.

Родные соотечественники, которых кто-то сегодня метко назвал зоотечественниками, озверевшие от страха и какой-то иррациональной ненависти, встали грудью лишь ради того, чтобы не пустить на Украину точно таких же граждан, как и они сами. Громадян долго убеждали, что эвакуируемые не представляют никакой опасности, что все они проверены при посадке в самолет и здоровы. Но все эти увещевания уходили в пустоту.

Сначала поднялась западная Украина – та, которая считает себя некоей украинской «белой костью», первым сортом. На дорогах стали возникать баррикады, а жители даже устраивали молебны, чтобы самолет не прилетел на Украину. Но это были еще цветочки. Ягодки появились в сам день эвакуации. Сначала самолет, который по плану должен был приземлиться в Харькове, никак не мог сесть. Нарезал 35 кругов и ушел на дозаправку в Киев. Наверное тяжело представить, что чувствовали в эти часы пассажиры самолета, среди которых, кроме граждан Украины, были и граждане еще нескольких стран. Такой «теплый прием», который устроила им родина, наверное никому из них снился даже в самых кошмарных снах.

В итоге самолет сел в Харькове. Эвакуируемых было решено разместить на карантин в санатории поселка Новые Санжары, в Полтавской области. И вот тут начался самый настоящий майдан с камнями, покрышками и столкновениями с полицией. Власти были вынуждены пригнать даже несколько единиц бронетехники. Несчастные люди из самолета попросту не понимали, что вообще происходит. Когда, наконец, преодолев все препятствия на дороге в сопровождении полиции и машин скорой помощи они прибыли к санаторию, там их ждала взбудораженная толпа, которая начала закидывать автобусы камнями, бить стекла и выкрикивала угрозы сжечь санаторий. Люди как будто обезумели, потеряли все человеческое, что в них было. И ведь это спокойный регион Украины, где не было войны, где никого не убивали и не превращали здания в руины.

Наверняка те украинцы, которых с таким трудом вывезли, предпочли бы остаться в опасной, но спокойной Ухани. Ведь их зоотечественники предлагали отправить их даже в Чернобыль, а то и просто откровенно жалели, что самолет с украинцами из Китая не был сбит.

Ганьба! Ганьба! Ганьба!

Так українці в Нових Санжарах зустрічають українців з Уханю pic.twitter.com/BiVHFKXO6x — UA: Полтава (@ua_poltava) February 20, 2020

Особую пикантность всему происходящему добавляло то, что все происходило в очередную годовщину «революции достоинства», как на Украине называют майдан 2014 года. Такое вот получилось «достоинство у «молодой европейской демократии». Это даже не позор на весь мир, это нечто большее, чему нет соответствующих слов в русском языке. Ни в одной стране мира так не встречали своих граждан, вывезенных из Китая. Отличилась только Украина. Наверное иначе и не может быть в стране, которая последние шесть лет живет исключительно ложью и убийствами собственных граждан, которые предпочли остаться людьми.