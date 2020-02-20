Минобороны Турции не исключило отправку американских ЗРК Patriot

Анкара, 20 февраля. США могут направить в Турцию ЗРК Patriot в связи с ситуацией в сирийском Идлибе, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

При этом Акар отметил, что российские системы С-400 заступят на боевое дежурство в Турции. Он подчеркнул, что Анкара не призывает США к военному вмешательству в ситуацию в Идлибе.

Ранее в четверг агентство Bloomberg сообщило, что якобы Турция запросила у США ЗРК Patriot для «сдерживания» России в сирийской провинции Идлиб. В Минобороны Турции эту информацию опровергли.

Напомним, Турция получила российские ЗРК С-400 в прошлом году. Поставка российских ЗРК С-400 вызвала резкую критику в адрес Анкары со стороны США. Вашингтон призывал Турцию отказаться от сделки с Россией и предложил свои комплексы Patriot. США также угрожали отменить договоренность о продаже Анкаре истребителей F-35. Президент Турции заявил, что покупка С-400 является суверенным правом страны.

Ситуация в Идлибе обострилась в четверг, 20 февраля. Протурецкие террористы атаковали позиции Сирийской арабской армии (САА) в направлении Кминас – Найраб. Турецкие вооруженные силы поддержали попытку прорыва боевиков артиллерийскими ударами.

САА обратилась за помощью к ВКС РФ, правительственные войска Сирии просили оказать содействие и не допустить прорыва боевиков. Российская авиация нанесла удары по прорвавшимся террористам в Идлибе, что остановило наступление.