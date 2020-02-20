Манукян раскрыл имя второго участника «Пугачева-гейта», начатого Муромовым

Автор хита «Яблоки на снегу» певец и композитор Михаил Муромов невольно стал первым участником так называемого «Пугачева-гейта». В интервью автору резонансных статей о шоу-бизнесе блогеру Вадиму Манукяну для Федерального агентства новостей Муромом поделился воспоминаниями, как его выступлениям в сборных концертах и выходу в эфир пытались мешать «люди Пугачевой». Отметим, Муромов не в первый раз называл имя примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой среди тех, кто, по словам музыканта, мешал его карьере.

По закону жанра после подобных откровений появляются люди, которые готовы подхватить горячую тему. Так произошло и на этот раз. «Пугачева-гейт» обрел второго своего участника.

Пугачева-гейт продолжается. Колонка Вадима Манукяна

Пугачева и Муромов

По закону жанра любые громкие заявления порождают продолжение. Несмотря на то, что Михаил Муромов вроде бы расставил все точки над i в истории его взаимоотношений с Аллой Пугачевой, некоторые журналисты до сих пор продолжают тиражировать тему «загубленной карьеры» музыканта.

Комментируя обвинения Муромова, сама Пугачева назвала его «неудачником». Фактически, примадонна заранее прочертила проекцию для всех, кто захочет в будущем предъявить ей подобные претензии. Но, не исключено, что таких обвинителей наберется немало.

Пугачева и Лика Стар

Тем временем «Пугачева-гейт» продолжается. Вторым его участником, насколько я знаю, стала певица Лика Стар, которая еще до Муромова поделилась похожими откровениями о Пугачевой. По моим сведениям, это произошло в начале февраля на записи очередного выпуска программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».

Борис очень интересовался взаимоотношениями Лики Стар и Аллы Пугачевой. Он также хотел выяснить, как примадонна повлияла на карьеру Лики. А, поскольку я немного в курсе этой темы, уверен, что скоро зрителей ждет масса откровений. Надеюсь, программа Корчевникова выйдет в эфир, и все, что поведала Лика о Пугачевой, станет достоянием общественности. Считайте, я делаю рекламу этому выпуску. Впрочем, есть одно но: неизвестно, когда программа выйдет в эфир, да и выйдет ли вообще. Надеюсь, это все же случится.

Тысяча разорвавшихся бомб

Если бы все артисты, которые за последние три года мне в доверительных беседах рассказали, как именно Алла Пугачева повлияла на них и их карьеры, однажды вынесли свои откровения на суд широкой общественности, уверяю вас, это можно было бы сравнить с тысячей разорвавшихся бомб! Тут бы примадонна уже бы не стала всех своих критиков называть «неудачниками». Ибо таких «неудачников» оказалось бы слишком много.

Ведь «пострадавшие» приводили такие подробности и детали событий прошлых лет, в которых четко прорисовывался не всегда красивый след Пугачевой. Более того, многие артисты рассказывали похожие истории не только о себе, но и о своих коллегах по шоу-бизнесу. Так что, думаю, начатому Михаилом Муромовым и Ликой Стар «Пугачева-гейту» суждено продолжиться.

А Лике и Михаилу хочу сказать — вы люди редкого мужества! Держитесь!