Мисмари: Турция обстреливает Триполи с целью сорвать перемирие

Турция обстреливает жилые районы на юге Триполи с целью сорвать действующий в североафриканской стране режим прекращения огня. Об этом сегодня заявил официальный представитель вооруженных сил Ахмад Мисмари.

Сегодня город Триполи оказался под обстрелом турецких военных. Турецкая крупнокалиберная артиллерия обстреляла жилые улицы на юге столицы. Выстрелы велись из района ас-Сабия — с позиций, которые находятся под контролем так называемого Правительства национального согласия (ПНС). По словам Мисмари, таким образом Анкара пытается сорвать перемирие, которое соблюдают ливийские солдаты.

«Крупнокалиберная артиллерия Турции осуществила из района ас-Сабиа обстрел жилых районов на юге Триполи. Имеются жертвы среди гражданских. Мы приносим соболезнования семьям погибших и раненых. Оплакиваем их вместе с вами, вы не одиноки в своем горе», — заявил Ахмад Мисмари.

أعلن المتحدث باسم #الجيش_الوطني_الليبي، اللواء أحمد المسماري أن المدفعية التركية من العيار الكبير قصفت من منطقة السبيعة أحياء سكنية في جنوب طرابلس، مما أسفر عن وقوع ضحايا بين المدنيين، مؤكدا أن "#تركيا قصفت الأحياء السكنية في #طرابلس بهدف تعطيل الهدنة". pic.twitter.com/1dAQ39NhNo — أنا ❤️ ليبيا (@UhibLibya) February 20, 2020

Он добавил, что военнослужащие ЛНА нанесли точечные удары по артиллерийским орудиям, осуществившим обстрел. По его словам, долг ливийской армии защищать свой народ, и военные придерживаются соблюдения перемирия. Однако армия и впредь будет отвечать на атаки наемников и интервентов с целью защиты Ливии.

«Эта атака – очередное подтверждение тому, что Турция не хочет мира, а лишь пытается захватить нашу страну. Ливийская национальная армия остается на своих позициях: соблюдает перемирие, но и не отступит», — подчеркнул представитель ЛНА.

Отметим, что сегодня турецкие наемники произвели несколько артиллерийских ударов по ЛНА. Вместе с тем турецкие беспилотники атаковали ливийских военных 18 февраля. БПЛА запускали из аэропорта «Митига», который сейчас переоборудован в военную базу. Сейчас это место контролируется военными из Анкары.

Турция продолжает поставлять для триполитанских боевиков вооружение, военную технику, а также снабжает ПНС сирийскими боевиками. Таким образом Анкара перебрасывает оружие, нарушая эмбарго. Евросоюз планирует запретить доставку военных грузов в Триполи, для чего создает специальную миссию. Это решение вызвало резкую негативную реакцию Правительства национального согласия, в связи с чем триполитанское руководство стремится сорвать предстоящие женевские переговоры.