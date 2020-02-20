В Триполи разгорелся конфликт между боевиками ПНС за финансирование

Воюющие на стороне Правительства национального согласия (ПНС) Ливии боевики готовы уйти от своих кормителей из-за малой зарплаты. Они недовольны, что триполитанские «власти» выплачивают большие деньги сирийским наемникам.

Боевики Мисураты выступили с резкой критикой ПНС. Как пишет издание Al-Arabiya, по словам одного из их источников, на данный момент бандформирования находятся в состоянии гнева на свое руководство. Они угрожают главам триполитанского правительства перестать оборонять их террористический режим.

Нежелание воевать на стороне нелегитимного ПНС связано с тем, что его руководство в лице премьер-министра Файеза Сарраджа платит большие деньги сирийским боевикам, которых перебрасывает в Ливию Турция. Наемники получают по 2 000 долларов США в месяц на одного бойца. При этом отмечается, что денежные поступления триполитанским «властям» перечисляет Анкара в твердой валюте.

Арабское издание Al-Arabiya отмечает, что еще в конце января сирийские наемники выпустили ролик, на записи которого боевики празднуют получение первой зарплаты за бои против Ливийской национальной армии. Это вызвало гнев среди граждан Ливии, особенно в тех населенных пунктах, которые находятся под контролем бандформирований ПНС.

На фоне этих событий, глава МВД ПНС Ливии Фатхи Башага устраивает разборки с руководителями некоторых бандформирований. В частности, канал «218» сообщил, что «министр» выгнал из своего кабинета Имада Тарабулси, который является главой одной из ключевых группировок Зинтана при Правительстве национального согласия. Руководитель вооруженной группировки вышел из помещения через несколько минут после начала их встречи.

Напомним, что в первых числах января этого года солдаты Ливийской национальной освободили от террористов город Мисурата. Во время продвижения по городу некоторые боевики ПНС стали помогать военным. Часть из них впоследствии перешла на сторону армии. Это связано с тем, что многие из бойцов не были согласны с вмешательством Турции в Ливию, которое поддерживает триполитанское правительство.

Турция продолжает поставлять для нелегитимного ПНС военную технику и вооружение, нарушая тем самым оружейное эмбарго. Также Анкара отправляет боевиков из Сирии. В связи с этим Евросоюз планирует закрыть переправку военных грузов для триполитанских боевиков. Однако руководство Правительства национального согласия резко выступило против этой инициативы.