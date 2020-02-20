Персонал львовской больницы отпраздновал пением гимна неприбытие украинцев из Ухани

Винники, 20 февраля. Персонал больницы в Винниках в Львовской области необычно отреагировал на новость о том, что к ним не доставят эвакуированных из китайской Ухани граждан Украины. Узнав, что эвакуированных из Китая соотечественников повезут в другое место, сотрудники больницы хором запели гимн Украины. Видеозапись с инцидентом была опубликована телеканалом Думская TV на своей странице в Facebook.

На записи видно, как персонал больницы поет гимн Украины в коридоре учреждения. Некоторые женщины не могут сдержать слез облегчения и вытирают глаза платком.

Отметим, что жители Украины крайне резко отреагировали на инициативу эвакуировать их соотечественников из Китая. Так, в Тернополе устроили молебен, чтобы «отпугнуть» прибывших из Ухани украинцев, а в Полтаве перекрыли дороги.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее медики установили, что причиной возникновения эпидемии стал новый вид коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту новым вирусом заразились более 63 тысяч человек. От вируса погибли более 1,4 тысячи человек. Случаи заражения новым вирусом зафиксированы в большинстве стран мира.