Персонал львовской больницы отпраздновал пением гимна неприбытие украинцев из Ухани

Винники, 20 февраля. Персонал больницы в Винниках в Львовской области необычно отреагировал на новость о том, что к ним не доставят эвакуированных из китайской Ухани граждан Украины. Узнав, что эвакуированных из Китая соотечественников повезут в другое место, сотрудники больницы хором запели гимн Украины. Видеозапись с инцидентом была опубликована телеканалом Думская TV на своей странице в Facebook.
На записи видно, как персонал больницы поет гимн Украины в коридоре учреждения. Некоторые женщины не могут сдержать слез облегчения и вытирают глаза платком.
Отметим, что жители Украины крайне резко отреагировали на инициативу эвакуировать их соотечественников из Китая. Так, в Тернополе устроили молебен, чтобы «отпугнуть» прибывших из Ухани украинцев, а в Полтаве перекрыли дороги.
Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее медики установили, что причиной возникновения эпидемии стал новый вид коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту новым вирусом заразились более 63 тысяч человек. От вируса погибли более 1,4 тысячи человек. Случаи заражения новым вирусом зафиксированы в большинстве стран мира.
Винники
После того, как сотрудникам госпиталя в Винниках Львовской области в госпитале, где планировали принимать эвакуированных из Китая, сообщили о том, что гостей из Уханя ждать не стоит, они спели Гимн Украины. Это, конечно, высший пилотаж! А что по этому поводу думаете вы? Подписывайтесь на наш канал в Телеграм https://t.me/dumskayatv Следите за нашим каналом в Instagram https://www.instagram.com/dumskayatv/Gepostet von Думская ТВ am Donnerstag, 20. Februar 2020