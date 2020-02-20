МИД РФ предрек Украине саморазрушение в случае продолжения конфронтационной политики

Москва, 20 февраля. События на Майдане 2014 года принесли Украине «бесконечный политический хаос, правовой нигилизм, разгул ультранационализма»; если Киев продолжит осуществлять конфронтационную политику, стране грозит неизбежное саморазрушение, сказано в заявлении МИД России по случаю 6-ой годовщины вооруженного государственного переворота на Украине.

«6 лет назад все мы стали свидетелями трагических событий в центре Киева​​​. Их кульминацией стал кровавый госпереворот, до основания потрясший Украину и приведший к выходу из ее состава Крыма и продолжающемуся до сих пор вооруженному конфликту в Донбассе», — отмечает российский МИД.

Ведомство подчеркивает, что системный кризис на Украине во многом был спровоцирован Западом, и США в частности. Все что происходит в стране после 2014 года можно охарактеризовать как «бесконечный политический хаос, правовой нигилизм, разгул ультранационализма», говорится в сообщении МИД.

Также ведомство отмечает, что в 2019 году многие украинцы, выбирая нового президента рассчитывали на реформы, которые бы позволили наверстать упущенное. Но этого так и не случилось.

«Нет ощутимых подвижек в борьбе с коррупцией. Произошла деиндустриализация. Продолжаются обнищание, социальное расслоение и снижение общей численности населения», — сообщает МИД России.

Российское ведомство отмечает, что за 6 лет Украина из относительно благополучного государства превратилась в одну из беднейших стран Европы. МИД подчеркивает, что шансы Киева на вступление в НАТО и Евросоюз лишь понизились. Подчеркивается, что для современной Украины стали нормой нарушения прав и свобод человека, а также дискриминация населения по языковому и этническому признаку.

«В случае продолжения Киевом нынешней конфронтационной политики стране грозит неизбежное саморазрушение», — констатировал МИД Российской Федерации.

Ранее RT сообщало, что в поселке Новые Санжары в Полтавской области произошли столкновения местных жителей с сотрудниками полиции из-за приезда в регион эвакуированных Украиной из охваченного эпидемией коронавируса Китая 45 украинцев и 27 иностранцев.