В годы службы в МВД Коротков из «Новой» за взятки «крышевал» наркоторговцев

«Борец за правду» из «Новой Газеты», служа в полиции, запомнился коллегам тем, что брал взятки от преступников, устроил самосуд над подозреваемым и угрожал коллегам.

Осенью 2018 года редакция «Новой газеты» пополнилась новым сотрудником – Денисом Коротковым. С того момента он оказался в центре сразу нескольких скандалов. Так, в ноябре 2019 года контактные данные спецкора были обнаружены в личных вещах террориста ИГИЛ1 (запрещена на территории РФ), ликвидированного в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Эта информация привлекла внимание как правоохранительных органов, так и многих российских СМИ. И тут выяснилась одна интересная особенность – о прошлом скандального журналиста мало что известно. А ведь интересного там не мало.

Спецкор с туманным прошлым

В журналистику Коротков пришёл в далёком 2011 году. Не имея профильного образования и минимального опыта работы, он неким образом сразу устроился в «Фонтанку», одно из самых известных изданий Санкт-Петербурга. Уже тогда в журналистской среде появились первые слухи, что Коротков – человек не случайный и обладает серьёзными связями.

Однако, по словам самого спецкора, до прихода в «Фонтанку» он ничем примечательным не занимался. В 2017 году Коротков дал интервью «Медузе», в рамках которого несколько приоткрыл завесу тайны над своим прошлым. На первый взгляд биография журналиста довольно банальна – сперва отслужил в армии, затем устроился в патрульно-постовую службу МВД, после стал оперуполномоченным в одном из отделений тогда ещё милиции Фрунзенского района Санкт-Петербурга, а уволился из «органов» в 2008 году.

По словам Короткова, он искренне гордится своей службой, вот только её подробностями никогда не делился. Более того, он предпочитает не афишировать и номер отдела, где числился оперуполномоченным уголовного розыска. Наша редакция установила, где именно служил Денис Коротков до 2008 года, и почему он предпочитает скрывать своё прошлое.

Как оказалось, работал Коротков в 40-м отделении МВД Фрунзенского района, печально известного своей криминогенной обстановкой в конце 90-х годов. Особенно сложно дело обстояло с наркоторговлей – сил милиции явно не хватало на один из крупнейших спальных районов города. Дело усугублялось тем, что далеко не все стражи порядка добросовестно исполняли свой служебный долг, зачастую занимаясь «крышеванием» притонов.

Поэтому неудивительно, что покинул место службы Коротков по просьбе Управления собственной безопасности, которое предложило начальству полицейского не портить себе статистику и уволить «оборотня в погонах» не дожидаясь громкого расследования. Вместе с ним ушли из отдела и еще несколько человек. Все по подозрению во взяточничестве.

Такса Короткова – «пятихатка»

Еще будучи сотрудником патрульно-постовой службы, Денис Коротков понял, что служба в органах приносит не только копеечную, но честную зарплату, но и дополнительные бонусы. Например, можно вполне безопасно обчищать пойманных с поличным наркоманов. Те, в надежде, что их отпустят, жаловаться не будут.

За первый год службы, Коротков при негласном одобрении некоторых старших товарищей, оперативно поставил бизнес на поток. А поднявшись по карьерной лестнице, доходное занятие не только не бросил, но и добавил в него дополнительные услуги.

За весьма небольшую плату он мог уговорить коллег отпустить пойманного наркомана. В те годы желающих воспользоваться помощью будущего корреспондента «Новой газеты» было много.

Нам удалось взять интервью у Никиты В., бывшего наркомана, в начале 2000-х годов проживавшего недалеко от Фрунзенского района и бывшего частым гостем местных отделений милиции. Он рассказал, как дело обстояло на самом деле. Запись разговора есть в распоряжении редакции.

«В те годы за «дозой» к нам приезжали со всего города, особенно за «хмурым». Так героин называли. И ловили торчков постоянно. Причем, там, где я жил, контролировали район ребята из 73-го отдела. Отличались суровым нравом и совершенной недоговороспособностью. Лютовали страшно, и поэтому все шли за «хмурым» в район, где решали опера из 40-го отдела, там вся милиция была прикормлена. Сервис был такой, что если взяли тебя с наркотой, то всегда можно было связаться с «ментами» из 40-го, которые могли подъехать и за определённую сумму решить проблему. Любой местный наркоман наизусть знал имена тех, к кому следовало обратиться. Среди них и тот самый Денис Коротков, о котором вы спрашивали, он даже меня пару раз вытаскивал. Цена вопроса – 500 рублей если тупо задержание. Если приняли с грузом, то тоже 500, но уже «зеленых». Спасал всегда, но цены для «наркош», конечно, кусались. Причём наркота была не единственным его профилем, в основном он «крышевал» местных грузин. Кто барсетками занимался, или форточников», — рассказал собеседник.

Для полноты картины наша редакция также связалась с одним из бывших сотрудников 40-го отдела, работавшим одновременно с Коротковым. По понятным причинам он поделился информацией на условиях анонимности.

«В те годы ситуация была сложная, зарплаты у нас были копеечные, поэтому многие искали где подзаработать. Одни заведения охраняли, а другие местную шпану крышевали. Ситуация, когда наркоманы просили их отмазать, так вообще рядовая, по меркам того времени. За употребление-то светит всего 15 суток, но следователь мог дело так обставить, что получалось «хранение с целью сбыта», а это уже уголовная статья с внушительными сроками. Так что, когда брали наркота, ему было крайне важно доказать, что дурь у него в кармане исключительно для личного пользования. А как ему это доказать? По факту да никак», — объяснил бывший коллега Короткова.

По словам экс-полицейского, «сороковой отдел» выделялся не только взяточничеством, но и хорошей крышей.

«Ребята из УГРО в «сороковом» были матерые и со связями. Их постоянно отмазывали от проблем. Коротков, конечно среди них был больше «шестеркой», но на хорошем счету. Так что избавляли его от проблем самых разных», — подытожил источник.

А проблемы у опера Дениса были весьма специфические.

Простреленные коленки

В архивах петербургской прокуратуры хранится весьма интересный документ. В маленькой папке содержится отказ от возбуждения уголовного дела по факту превышения должностных полномочий и нанесения тяжких телесных увечий подозреваемому. Возбуждалось дело на опероуполномоченного Дениса Короткова.

Об этой истории в 40-ом отделе полиции Управления МВД Фрунзенского района стараются не вспоминать. Слишком темная история. Молчит о том, как пытал своего подозреваемого и сам Коротков, который очень любит обвинять бывших коллег по цеху в пытках.

Но факты не врут. Уже почти под конец службы в органах Коротков зашел в допросную, а через некоторое время из помещения раздались выстрелы. Прибежавшие на помощь милиционеры увидели Дениса с пистолетом в руках и подозреваемого с простреленными коленками. Раненый человек остался калекой на всю жизнь.

Сам Коротков объяснил свой поступок самообороной. По его версии, подозреваемый набросился на него в ходе допроса. Но не было предупредительного выстрела и даже криков. К тому же, попав один раз в мужчину, Коротков не остановился и прострелил ему и вторую ногу. Зачем он это сделал, милиционер объяснить никому не мог. Как получилось, что оба попадания такие прицельные, – тоже.

Согласно нашему источнику, на то, чтобы замять это дело, Короткову понадобилось несколько месяцев и сумма в пять тысяч долларов. Управлению собственной безопасности было отказано в возбуждении уголовного дела. Денис вышел сухим из воды, но влез в большие долги. Только не перед коллегами, а перед клиентами.

Друзья из Тбилиси

За время службы завелись знакомые у Короткова не только среди наркоманов. Фрунзенский район Петербурга славился своими барсеточниками, приехавшими в Северную столицу из теплой Грузии. С одним из представителей криминала, работавшего на той территории, мы смогли поговорить. И несложно догадаться, «честного журналиста» он знает, как «продажного милиционера». Запись есть в распоряжении редакции.

«Тогда все стремились завести «ручного мента». Это избавляло от множества проблем. Но Коротков был, наверное, самым ручным. Его жадность удивляла даже наших ребят, которые ко многому привыкли. Дениска мог за самые маленькие деньги сделать все что угодно. Правда, боялся совсем в криминал уходить. Но взятки брал откровенно от всех. Грузины были его друзьями по жизни. Ходили слухи и об ингушах. Крутился, как на иголках», — рассказал собеседник ФАН.

Короткова криминалитет не уважал, но платили милиционеру охотно, поскольку, в отличие от коллег, он мог приехать решать вопросы в любое время. И зачастую делал это успешно.

«К тому же, Короткова заприметили ребята из тусовки радикально настроенных исламистов. Тех самых, которых в Чечню засылали русских резать. Дениска с ними задушевные речи вел, помогал прописаться в городе, выручал опять же. Другие милиционеры их сторонились. Но не он», — добавил собеседник.

По мнению мужчины, Коротков пошел в журналистику тоже по чьей-то просьбе. Тем более, что даже после увольнения из органов экс-полицейский вовсю крутился возле криминального мира, пытаясь заработать на жизнь посредничеством. Но «решалы» из него не вышло, зато в качестве «своего» журналиста он кому-то, видимо, пригодился. Сейчас, например, Ходорковскому. Беглый олигарх всегда любил продажных правоохранителей и удобных «шестерок». А в Короткове удачно сочетается и то и другое.

ФАН просит правоохранительные органы провести тщательную проверку фактов, указанных в данном материале. Соответствующие запросы будут направлены во все правоохранительные структуры. Кроме того, отдельные запросы о прошлом Короткова будут направлены в «Фонтанку», «Новую газету» и другим работодателям Дениса Короткова, которые, вполне вероятно, не знают, каким он был в своем тщательно скрываемом прошлом.

1 Организация запрещена на территории РФ.