Сирия, 21 февраля. ВКС РФ оказали поддержку САА при угрозе прорыва боевиков на юге Идлиба. Военные США препятствовали проезду российского патруля на севере Хасаки. На западе города Дамаск прогремел взрыв, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: атаковали исламистов в провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись обстрелам исламистов в Латакии; осуществили боевые вылеты в западных районах Алеппо; вели ответный огонь по позициям исламистов на северо-западе Хамы; выполняли задачи по разминированию местности в Дамаске и Даръа; обнаружили склады и полевой госпиталь боевиков в освобожденных районах Алеппо.

«Исламское государство»1: взимало налоги с населения в зонах оккупации SDF**** в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции и протурецкие силы: пережили взрыв в городе Харим на севере Идлиба; обстреляли позиции курдских боевиков на окраинах кантона Африн; перебросили конвой с танками в Идлиб; атаковали позиции САА у Ан-Найраба юго-восточнее Идлиба.

Курдские вооруженные группировки: заявили об атаке на протурецких бойцов в Африне; вели перестрелки с союзниками Турции в районе Манбиджа.

Соединенные Штаты: чинили препятствия российским патрульным на севере Хасаки.

Провинция Дамаск

Прогремел взрыв в городе Дамаск. Интернет-портал Halab Today TV сообщал о том, что сработало СВУ, заложенное в автомобиле в квартале Аль-Марджа. До сих пор не поступило никаких сведений о возможных жертвах среди мирных жителей или предполагаемых организаторах теракта.

Стало известно, что в результате работ по зачистке местности, проведенных в Восточной Гуте Дамаска, а также в населенных пунктах Джасим и Эль-Харра в соседней провинции Даръа, было разминировано более двух гектаров территории. Данные об этом были предоставлены российским Центром по примирению враждующих сторон.

Провинция Алеппо

В течение дня на западе региона вели работу сирийские ВВС. Согласно данным медиапортала Step News Agency, воздушной атаке подверглись расположения террористического объединения «Хайят Тахрир аш-Шам» недалеко от населенных пунктов Кафр-Нуран, Дарат-Изза и Тавама.

Между тем в зонах контроля союзников Турции на северо-западе Алеппо произошла вылазка курдских боевиков. Согласно сведениям военного источника в сети Twitter (NotWoofers), по меньшей мере семь протурецких бойцов были убиты в результате обстрела их автомобиля неподалеку от деревни Шинкала. Позднее на линии соприкосновения сил сторон вспыхнули вооруженные столкновения. Twitter-канал (NPA_English) заявлял о взаимных обстрелах в районе поселения Акиба на окраине кантона Африн.

Также перестрелки между курдскими боевиками и протурецкими силами разворачивались к северо-западу от Манбиджа. Никакой информации о потерях сторон в живой силе или военной технике все еще не поступало.

В недавно зачищенных от террористов районах на западе провинции продолжилась работа саперов САА, которые выполняли задачи по поиску и ликвидации следов военного присутствия исламистов. Отмечалось, что в результате обследования территории населенного пункта Аджара были выявлены несколько подземных убежищ террористов, используемых для хранения вооружения. Позднее также стало известно об обнаружении полевого госпиталя боевиков в городе Хайян. Отмечалось, что в обоих случаях на местах были найдены оружие или оборудование, производства стран Запада, Турции, Саудовской Аравии и Катара.

Провинция Дейр-эз-Зор

Накануне вновь появилась информация о вылазках террористов «Исламского государства» в оккупированных проамериканскими «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) районах. Медиапортал Deir-ez-Zor 24 передавал, что группа боевиков осуществила рейд в городе Аль-Хаваидж на юго-востоке от Дейр-эз-Зора, потребовав от его жителей заплатить налог на имущество. Налетчики сообщили, что все собранные средства будут использованы на поддержку жен террористов ИГ1, пребывающих в лагерях для беженцев SDF. Примечательно, что незадолго до этого, курдские боевики заявляли о задержании в близлежащих населенных пунктах ряда лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

Провинция Идлиб

Поступали данные о взрыве заминированного автомобиля на севере провинции. Военный источник в Twitter (mohmad_rasheed) передавал, что инцидент произошел поблизости от города Харим недалеко от границы с Турцией и обернулся ранением одного из местных жителей. В установке бомбы обвинялись курдские боевики, осуществляющие подпольную деятельность.

В Идлиб был переброшен еще один турецкий военный конвой в составе 15 танков, который направился к освобожденному силами САР населенному пункту Ан-Найраб. Позднее на данном направлении фиксировались ожесточенные бои, инициированные радикалами. Отмечалось, что САА удалось отразить натиск исламистов. Как передавал Telegram-канал (rybar), полевой командир группировки «Фиркат аль-Хамза» объявил о начале контрнаступления на данном направлении. После проникновения радикалов в зону контроля сил САР на помощь сирийцам по просьбе командования САА пришли российские ВКС, точечные авиаудары которых пришлись по зонам дислокации боевиков. Представители ЦПВС передавали, что воздушная атака обернулась уничтожением танка, шести БМП и пяти пикапов исламистов. Российской стороной был зафиксирован факт нарушения прекращения огня со стороны Турции, которая, в свою очередь, заявила о гибели двух своих солдат.

Дабы предотвратить новые попытки исламистов вернуть утраченные территории, силы САР передислоцировали в прифронтовую зону дополнительные подразделения. Twitter-канал (rojavanetwork) сообщал о прибытии подкреплений к городу Ариха.

Провинция Хама

Боевики незаконных бандформирований, выступающих при поддержке Турции, в минувшие сутки спровоцировали столкновения с правительственными войсками на северо-западе Хамы. Как передавал интернет-портал Baladi-News, артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) нанесли удары по укрепрайонам исламистов вооруженной оппозиции в окрестностях населенных пунктов Хуарта и Шахраназ. Как известно, этому предшествовали ракетные обстрелы радикалов по подконтрольным САА районам в соседней Латакии. Так, по информации военного источника в сети Telegram (BNN_SYR), радикалы открыли огонь по районам населенных пунктов Сальма и Джебла.

Провинция Хасака

В первой половине дня стало известно о конфликте, который произошел между военными США и РФ на севере Хасаки. Медиапортал Aleppo Media Center заявлял о том, что один из американских бронеавтомобилей, следовавший по маршруту к востоку от города Камышлы, попытался столкнуть с дороги «Тигр» российской военной полиции, который осуществлял патрулирование района по условиям российско-турецкого меморандума от 22 октября.

К вечеру появились сведения о прибытии в район месторождения Румайлан двух колонн военных США. Предполагалось, что они примут участие в возведении новой военной базы США у Тель-Брака.

1 Организация запрещена на территории РФ.