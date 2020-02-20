Запуск спутника «Меридиан-М» чуть не обернулся аварией

Москва, 20 февраля. Двигатель третьей ступени ракеты «Союз-2.1а», которая была запущена 20 февраля с космодрома «Плесецк», преждевременно прекратил свою работу, однако разгонный блок «Фрегат» предотвратил аварию. Об этом сообщил источник в ракетно-космической отрасли РФ​​​.

«Двигатель третьей ступени ракеты «Союз-2.1а» недоработал несколько секунд из-за преждевременного окончания топлива. Аварию предотвратил разгонный блок «Фрегат», — пояснил он.

Разгонный блок компенсировал потери, которые возникли в результате преждевременного отключения двигатель третьей ступени. По его словам, данный инцидент мог возникнуть в результате недостаточного количества топлива для третьей ступени.

20 февраля с космодрома «Плесецк» была запущена ракета «Союз-2.1а» с военным космическим аппаратом «Меридиан-М». Запуск должен был состояться 24 января, однако он был отложен из-за проблем с кабельной сетью в третьей ступени ракеты.