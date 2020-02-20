В Раде требуют отставки правительства Украины из-за нарушения закона

Киев, 20 февраля. Новое правительство Украины нарушило закон о регламенте Верховной рады, что дает возможность парламенту поднять вопрос об отставке сотрудников Алексея Гончарука, заявила журналистам депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Наталия Королевская.

Королевская напомнила, что в пятницу состоится отчет украинского правительства перед парламентом. Однако, «правительство Гончарука нарушило закон о регламенте Верховной рады, и в 45-дневный срок не отчиталось перед парламентом за прошедший год работы, за свои полгода неуспехов».

«Они не дали нам 15 дней на ознакомление, чем тоже нарушили нормы регламента, что уже является основанием для того, чтобы отправить их в отставку», — цитирует «ПолитНавигатор» депутата.

Парламентарий уточнила, что постановление об отмене программы кабмина «уже зарегистрировано, что даст Раде возможность отправить нынешнее правительство в отставку».

Королевская добавила, что ее партия настаивает на отставке кабмина по той причине, что «правительство Гончарука несет угрозу национальной безопасности Украины». Вместо экономического чуда, члены правительства, по словам депутата, «делают из Украины экономическое чучело, которое стоит на огороде и распугивает как инвесторов, так и своих людей».

Отметим, днем ранее ОПЗЖ потребовала отставки правительства на фоне решения кабмина эвакуировать вместе с гражданами Украины иностранцев из Китая, где распространяется коронавирус COVID-2019.

По мнению депутатов «Украина абсолютно не готова противостоять рискам распространения этой инфекции». В заявлении партии подчеркивалось, что правительство Алексея Гончарука — «это самый большой вызов для национальной безопасности».

Как передавало Федеральное агентство новостей, украинские социологи на прошлой неделе презентовали в Киеве результаты свежих опросов по поводу популярности правительства и правящей партии, констатировав, что народная поддержка действующей власти неуклонно падает. По мнению политологов, это обусловлено как внутренней «грызней» между властными кланами, так и целым рядом внешнеполитических провалов.

В частности, соцопрос показал, что у нынешнего состава кабмина и его руководителя полностью отрицательное «сальдо» по рейтингам последних месяцев. После полугода работы правительства сторонников у Алексея Гончарука и его министров стало втрое меньше, чем противников. Так, сегодня полностью доверяют премьеру всего 23,5% опрошенных, не доверяют 65,5%. Похожая пропорция и по кабмину в целом, а также по Раде, в которой верховенствует партия «Слуга народа».

По данным международного исследовательского центра «BURI-Украина», передает RT, Гончаруку не доверяют 78,2% опрошенных, а его правительству — 74,8%.