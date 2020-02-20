Опубликовано исследование о сотрудничестве Литвы и нацистской Германии в 1940. ФАН-ТВ

В МИА «Россия Сегодня» презентовали книгу Александра Дюкова «Документы открывают двери тайны». Исследование, основанное на редких документах из восьми стран мира, проливает свет на тайное сотрудничество спецслужб Литвы и Германии в 1939-1940 годах. Презентация книги состоялась спустя ровно 80 лет после встречи руководителей спецслужб Литвы и Третьего рейха.

«Сотрудничество между Департаментом Госбезопасности Литвы и Гестапо, которое проводилось в соответствии с соглашениями, достигнутыми в Берлине в феврале 1940 года, оно не было просто обменом информацией. Речь шла о действительно плотном сотрудничестве, и в рамках этого сотрудничества литовское ДГБ выдавало в руки Гестапо на верную смерть арестованных ими польских подпольщиков, членов Союза вооруженной борьбы и других подпольных организаций, действовавших на территории Вильнюсского края», — рассказал публицист.

Работа над книгой «Документы открывают двери тайны» велась семь лет. В результате исследовательской работы был собран большой комплекс документов из фондов 22 архивов, музеев и библиотек восьми стран мира.

«Основной массив документов, которые мы использовали, это документы спецслужб нацистской Германии, которые хранятся в Федеральном архиве Германии, в так называемом архиве Штази, это бывшее Министерство Госбезопасности ГДР, а также в политическом архиве МИД Германии», — отмечает исследователь.

В книге рассказывается о событиях, приведших к присоединению стран Балтии к Советскому Союзу в 1940 году.

«История — это такое поле, где находка маленькой какой-то детали и ее осмысление может пройти абсолютно мимо широких масс читающего населения, но быть предметом дискуссии внутри исторического сообщества. Почему такие мелочи становятся принципиально важными? Потому, что они формируют образ прошлого, то есть с каким образом прошлого наше настоящее живет», — подчеркивает член Совета Федерации Анатолий Широков.

Вскоре после начала работы над книгой, историк Александр Дюков был официально объявлен угрозой для безопасности Литвы. Решением Департамента госбезопасности Литовской Республики ему запрещен въезд в страну сроком на 10 лет.

«Прибалтийские страны, к сожалению, ведут последовательно преследование историков, журналистов, которые высказывают неприятные для существующей политической элиты идеи. Я надеюсь, что однажды Литва сможет относиться к своей истории более ответственно. Не замалчивать неприятные страницы, а признавать и работать над ними», — поделился директор фонда «Историческая память».

Пока книга «Документы открывают двери тайны» опубликована только на литовском языке. Осенью 2020 года должно выйти ее русское издание, оно будет носить название «Тайное соглашение с Гестапо».