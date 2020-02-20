Турция заявила, что не имеет проблем с РФ в Идлибе

Анкара, 20 февраля. Турция не намерена вступать в столкновение с Россией в Идлибе, Анкара и Москва продолжают вести диалог по ситуации в Сирии. Об этом сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар.

«Мы ни в коем случае не хотим допустить никаких столкновений с Россией», — сказал министр.

По словам турецкого министра, Анкара и Москва могут начать проводить совместные патрулирования в Идлибе. Акар подчеркнул, что российские и турецкие военные поддерживают диалог касательно ситуации в регионе.

«Мы будем продолжать переговоры с РФ по Идлибу. Что касается совместного патрулирования, то оно будет проводиться, как и запланировано», — заявил Акар.

Глава турецкого ведомства сообщил, что Анкара обсуждает с Москвой вопрос использования воздушного пространства Сирии над Идлибом. Он подчеркнул, что за основу взаимодействия военных РФ и Турции взято Сочинское соглашение.

В четверг протурецкие террористы предприняли попытку прорыва в Идлибе и атаковали позиции Сирийской арабской армии (САА) в направлении Кминас – Найраб. Турецкие вооруженные силы поддержали атаку боевиков артиллерийскими ударами.

Правительственные войска Сирии обратились к российским военным с просьбой не допустить прорыва террористов. Российская авиация нанесла удары по прорвавшимся террористам в Идлибе, что остановило наступление.