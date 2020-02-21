Сирия, 21 февраля. САА обнаружила штаб-квартиру боевиков «Тахрир аш-Шам» в западной части Алеппо. ВВС коалиции США сбросили оружие и боеприпасы в контролируемых SDF**** районах Дейр-эз-Зора. Террористы ИГ1* заявили о вылазке в иракской провинции Дияла, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили военный штаб «Тахрир аш-Шам» в западной части Алеппо; осуществили боевые вылеты недалеко от границы между Алеппо и Идлибом.

«Исламское государство»1: заявило о вылазке в провинции Дияла в Ираке.

ВС Турции и протурецкие силы: открыли огонь по позициям курдских боевиков в районе Тель-Рифата в северной части Алеппо.

Международная коалиция: сбросила оружие и боеприпасы в контролируемых SDF**** районах на востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Дамаск

Поступила уточненная информация о последствиях взрыва заминированного транспортного средства в районе Аль-Марджа в Дамаске. Новостное агентство SANA News, ссылаясь на источник в министерстве внутренних дел Сирии, заявляет о том, что инцидент обернулся ранением двух гражданских лиц, оказавшихся неподалеку от автомобиля на момент взрыва. Никаких сведений о возможных организаторах теракта все еще не поступало.

Провинция Алеппо

Информагентство SANA News сообщает о том, что правительственные подразделения продолжают обследовать зачищенные от радикалов «Хайят Тахрир аш-Шам» территории в западной части Алеппо. В ходе последних работ по разминированию был обнаружен командный пункт высокопоставленных главарей группировки, который был расположен вблизи шоссе Алеппо — Азаз. Известно, что штаб состоял из нескольких комнат. Внутри была найдена документация «Джебхат Ан-Нусры»1 и «Исламского государства». При этом часть военного объекта была отведена под тюремные помещения.

Между тем сирийские ВВС провели серию боевых вылетов в местах базирования радикалов террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» в западной части региона. На этот раз воздушной атаке подверглись позиции джихадистов в окрестностях деревни Тавама. Напомним, накануне также сообщалось о работе ВВС САР в районе городов Дарат-Изза и Кафр-Нуран.

Возобновились перестрелки между курдскими боевиками и членами союзных Анкаре формирований в северной части региона. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (NotWoofers), артобстрелам протурецких бойцов подверглись позиции Отрядов народной самообороны (YPG) в окрестностях населенного пункта Кафр-Антун.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационный портал Deir-ez-Zor 24 сообщает о том, что военные самолеты ВВС возглавляемой США международной коалиции доставили боеприпасы и оружие в районы, контролируемые «Демократическими силами Сирии» (SDF), сбросив их с воздуха. Анонимный источник сообщил медиапорталу, что переброшенное таким образом вооружение будет задействовано в борьбе против так называемых спящих ячеек «Исламского государства», высокая активность которых в зонах оккупации курдских боевиков сохраняется до сих пор. Напомним, прошлые попытки «демократических сил» и западного альянса ликвидировать подпольные группы террористов не привели к видимым результатам.

Ирак

Связанные с «Исламским государством» интернет-порталы заявили о новой вылазке в провинции Дияла, граничащей с Ираном. Террористы утверждают, что организовали нападение на жителей города Джалула в восточной части региона, открыв огонь из автоматов и ракетных установок. В результате налета был убит один и ранены еще два человека. Напомним, бывший премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади объявил о полной зачистке территории страны от джихадистов еще в конце 2017 года. Тем не менее подпольные ячейки террористической группировки все еще угрожают стабилизации обстановки в Республике.

1 Организация запрещена на территории РФ.