Небензя объяснил, в чем корень всех проблем на Украине

ООН, 20 февраля. Продвижения в урегулировании украинского кризиса не удастся достичь без понимания коренных причин, сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, во время инициированного Киевом заседания Генеральной Ассамблеи ООН по теме «ситуация на временно оккупированных территориях Украины».

Небензя подчеркнул, что тема сессии «не имеет ничего общего с реальностью, даже с виртуальной», так как на Украине нет оккупированных территорий.

«Пока не придет осознание коренных причин проблем на Украине, продвижения в урегулировании не будет», — заявил российский дипломат.

Как отмечает Небензя, пока киевские власти не начнут учитывать законные интересы части населения своей страны, не только Донбасса, прогресса не будет.

«После совершенного ровно 6 лет назад антиконституционного переворота население Востока и Крыма ясно дало понять, что не поддерживает новый режим, перевернувший все в стране «вверх дном», — говорит постпред РФ в ООН.

Василий Небензя утверждает, что в любой цивилизованной стране правительство бы попыталось сесть за стол переговоров, но «майданные деятели» вместо этого решили отправить в Крым карательные «поезда дружбы» с отморозками, а в Донбасс выдвинуть войска, обрушить бомбы и снаряды.

«Вот в чем корень всех проблем на Украине», — резюмировал дипломат.

Также постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя предостерег от попыток украинских властей саботировать Минские соглашения, которые остаются единственной надеждой украинцев на мир.