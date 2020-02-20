Онищенко оценил ситуацию с эпидемией, вызванной китайским коронавирусом

Самое актуальное о китайском коронавирусе на 20 февраля в материале Федерального агентства новостей. По данным комиссии по здравоохранению Китая, в настоящий момент в стране зафиксировано 74576 подтвержденных случаев заболевания, вызванного коронавирусом COVID-2019. С учетом новых случаев число инфицированных по всему миру составляет 75725 человек. Жертвами коронавируса стали 2126 человек, среди погибших есть врачи.

Россия с 20 февраля временно закрыла границы для граждан КНР.

Ранее в РФ выявили два случая заражения, оба инфицированных — граждане Китая. Они уже выписаны из больницы. Выписана и большая часть граждан РФ, вернувшихся из Китая и находившихся на карантине, среди них случаев заболеваний и вирусоносительства не обнаружено.

Кроме того, заболевание выявили у двух россиян с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии. Заболевшие помещены в больницу. По данным Федерального агентства новостей, супруга одного из заболевших россиян находится вместе с мужем, она намерена отбыть в Японии весь положенный срок карантина. Тем не менее, по информации источника ФАН, после возвращения семье придется пройти в России дополнительное обследование, тем более, что зафиксированы случаи повторного заражения или вирусоносительства у тех, кто уже переболел.

Лекарства от вируса

Также известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ждет результатов клинических тестов двух препаратов от нового типа коронавируса COVID-2019, об этом сообщается на странице ВОЗ в Twitter.

«Мы ожидаем предварительных результатов через три недели», — говорится в сообщении.

Одно из лекарств сочетает два препарата от ВИЧ — лопинавир и ритонавир, второе — антивирусный препарат ремдизивир. Ранее в Китае рекомендовали российский препарат «Арбидол» для лечения коронавируса.

Онищенко: Мы можем говорить об угасании очага

Ситуацию с эпидемией комментирует первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, который напоминает, что главным сформировавшимся очагом является китайский город Ухань и вся провинция Хубэй, административным центром которой он является.

«Выносов за пределы карантинной зоны практически нет, — отмечает Онищенко. — Кроме Хубэя, откуда все началось, карантин снят почти во всех китайских провинциях, за исключением Шанхая. Там был зафиксирован вынос из очага, но он не получил распространения».

Онищенко напомнил, что кажущийся новый всплеск заболеваемости несколько дней назад был вызван тем, что в Китае изменили протокол фиксации новых случаев заражения.

«Тогда поменяли методику регистрации — стали считать не по лабораторным данным, а по клиническим признакам, это правильный подход, который позволял раньше начинать лечение», — отметил собеседник ФАН.

По словам Онищенко, его прогноз о начале угасания эпидемии в конце февраля полностью оправдывается.

«Сегодня мы можем с полным основанием говорить о четком угасании очага. К сожалению, на сегодня среди заболевших много медиков, семеро из них умерли. Но наиболее высокая летальность среди пациентов от 80 лет и старше», — отметил парламентарий.

Не имеющими под собой никакой почвы назвал Онищенко конспирологические вбросы, что якобы эпидемия могла иметь рукотворный характер и начаться из некой лаборатории в Ухане. На самом деле эта лаборатория просто обслуживала тот самый злополучный рынок, с которого, видимо, все и началось, отметил собеседник ФАН.

«Это была попытка вброса о якобы преднамеренном заражении, но нет никаких объективных данных, подтверждающих это. И сегодня мы можем с уверенностью говорить, что очаг угасает, и нам уже понятна картина, которая будет дальше», — отметил Геннадий Онищенко.

Вспышка инфекционной пневмонии, вызванной ранее не известным науке коронавирусом, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце прошлого года. По последним данным, число заболевших в связи с заражением коронавирусом, который получил временное название COVID-19, превышает 75 тысяч человек, зафиксировано более двух тысяч смертельных случаев.