Собчак заявилась на показ в прозрачном белье

Москва, 20 февраля. Телеведущая Ксения Собчак вышла в свет в провокационном образе. Светская львица выбрала для публичного мероприятия прозрачное белье.

Собчак посетила закрытый показ документального проекта Леонида Парфенова «Русские грузины. Фильм первый». Премьера состоялась в московском кинотеатре «Иллюзион».

На опубликованных изданием «Сплетник» снимках Собчак запечатлена в классическом сером брючном костюме. Под костюм журналистка решила надеть оранжевый бюстгальтер из прозрачной ткани. Образ дополняет подвеска в виде красного креста и кольца.

Ранее пластический хирург Сергей Блохин прокомментировал визит Собчак в клинику. По мнению Блохина, экс-кандидату в президенты РФ сегодня пластические операции вовсе не нужны

Блохин указал на то, что Собчак хотела воспользоваться процедурой по омоложению. Как подчеркнул врач, в ближайшие 10 лет Собчак можно не беспокоиться по поводу хирургического вмешательства, поскольку у нее «хорошая кожа и хороший гормональный статус». Он также напомнил, что гормоны в женщине являются самыми главными.