Корреспондент ФАН побывал в открывшемся впервые за восемь лет аэропорту Алеппо

Не функционировавший на протяжении восьми лет из-за оккупации боевиков аэропорт Алеппо возобновил работу. Недавно крупнейший сирийский город удалось зачистить от боевиков сирийской правительственной армии. Теперь местная инфраструктура постепенно возвращается к нормальной жизни.

Во вновь открывшейся воздушной гавани в среду, 19 февраля побывал корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии.

Журналисту агентства удалось встретить первый за восемь лет приземлившийся в Алеппо рейс, который прибыл из Международного аэропорта Дамаска.

Министр транспорта Сирии Али Хаммуд в интервью корреспонденту ФАН заявил, что возвращение к работе в аэропорту Алеппо означает возвращение к экономически продуктивной жизни после потрясшей страну войны.

По словам министра, город был освобожден от голода и насилия. Он также отметил, что благодаря партнерству с российской стороной в будущем удастся восстановить аэропорт и даже расширить его.

«Будут достигнуты договоренности о расширении аэропорта Алеппо», — заметил Хаммуд.

Благодаря усилиям Сирийской арабской армии была обеспечена безопасность периметра аэропорта, а позже и всего периметра города. По его словам, ремонтные мастерские завершили восстановление всех технических и наземных служб внутри и за пределами воздушной гавани, однако работа в аэропорту по-прежнему продолжается. Теперь в его стенах возобновлены процедуры досмотра багажа и пассажиров, въезжающих и выезжающих из аэропорта, работают пожарные и медики.

Международный аэропорт Алеппо является жизненно важной артерией для экономики Сирии.