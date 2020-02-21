Евгений Дятлов рассказал о своем отношении к «ура-патриотизму» в российском кино

В российской киноиндустрии в последнее время выпускается достаточно большое количество фильмов в военно-патриотическом жанре. Многие люди замечают, что режиссеры иногда в творческом порыве могут лишить киносценарий объективности в угоду кому-либо. Известный актер и музыкант Евгений Дятлов рассказал, почему уровень самоангажированности в кино зависит от таланта самого исполнителя.

В преддверии главного мужского праздника 23 Февраля в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» собрались известные политики и популярные актеры. Гости рассказали о своем отношении к армии и поделились удивительными историями из армейской жизни.

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал на месте событий и пообщался с артистом Евгением Дятловым на тему современного патриотического кино.

«Есть такая тенденция: мы убираем все негативные моменты, так как их было очень много. Был такой период, что решили все вскрывать и показывать. Сейчас все развернулось в другую сторону», — сообщил Дятлов в эксклюзивном интервью ФАН.

По словам артиста, кино должно иметь золотую середину, без уклонов в очернение каких-либо исторических фактов или в сторону «ура-патриотизма».

«Все должно быть достаточно уравновешенным и гармонизированным. Все равно получилось так, что мы победили. Это вопрос нашего духа, подхода к долгу и выполнению приказов. Все эти ужасные ошибки нельзя игнорировать. Все равно потом будет правильное принятие решений и выход на пиковое состояние, при котором победа была за нами. Поэтому патриотизм — это учет всех ошибок, умение их поправить и верить в правоту выполнения собственного долга. Нужно уметь отделять зерна от плевел и больше все-таки уделять внимание первым. При этом необходимо понимать, что ошибки дорого стоят, а жизнь человека является абсолютной ценностью», — рассказал звезда российского кино.

При этом уровень излишнего пафоса в определенных сценах зависит от умений и таланта самого режиссера, утверждает музыкант.

«Нет такой директивы, чтобы талантливый человек чувствовал, что надо бы вот так снять. Все зависит от таланта, ангажированности и внутреннего человеческого достоинства. Если режиссеру хватает этого достоинства, то ничего этого не будет и никто этого не потребует. Только он сам может захотеть понравиться «супердядям», от которых ему будут потом какие-то дивиденды. Однако это сразу видно. Хорошо было бы, чтобы он вместе с этими дядями это дело забыл, но это видят люди», — с сожалением отметил Дятлов.

Артист признался, что имел дело с разными режиссерами и видел их степень собственной самоангажированности, когда кто-то из них «начинается лопаться от какого-то необоснованного «ура-патриотизма».

«Кто-то это примет, а кто-то к этому спокойно отнесется. Поэтому я надеюсь на таланты, хороший мозг, талантливое сердце, способность быть в своей профессии адекватным, правильным и конкурентным», — подытожил актер.

Ранее Евгений Дятлов назвал историческую драму режиссера Стивена Спилберга «Список Шиндлера» военным фильмом, оказавшим на него наибольшее влияние. Также артист рассказал, какие картины по этой теме стоит посмотреть.