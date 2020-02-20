Готовившие теракты в Керчи подростки арестованы

Симферополь, 20 февраля. Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу на два месяца двух подростков, обвиняемых в подготовке терактов в Керчи, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Региональное управление СК РФ предъявило молодым людям обвинения по статье в приготовлении к совершению терактов группой лиц по предварительному сговору (часть 1 статьи 30, пункт «а» часть 2 статьи 205 УК РФ).

По версии следователей, двое молодых людей 15 и 16 лет, проживающих в Керчи, «разработали план по совершению вооруженных нападений на учебные заведения». В Сети они нашли инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и схемы зданий учебных заведений. О попытке совершения теракта стало известно ФСБ РФ, спецподразделение ведомства позднее задержало подростков.

При обысках в квартирах, где жили молодые люди, были найдены СВУ с поражающими элементами, купленные ими через Интернет, компоненты для их изготовления, пистолет.

«В настоящее время в рамках расследования уголовного дела параллельно проводятся мероприятия в трех регионах страны, где проживают люди, с которыми поддерживали связь задержанные молодые люди и пытались в том числе их вовлечь в противоправные действия», — сообщили в СК РФ.

Суд принял решение об аресте подростков до 18 апреля.

Ранее ФСБ опубликовала видео задержания подростков в Керчи. На записи видно, как сотрудники спецслужбы проводят обыск дома у одного из подростков, изымая в том числе самодельные взрывные устройства. Далее злоумышленник сообщает силовикам, что планировал взорвать школу №15 города Керчи.

Следующие кадры демонстрируют заброшенную стройку, где неудавшиеся подростки учились стрелять, передавала «Газета.ру». Один из подозреваемых рассказал, что они убивали котов, одного из которых «подожгли растворителем».