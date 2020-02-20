Эвакуированные из Китая украинцы жалуются на угрозы и оскорбления

Киев, 20 февраля. Эвакуированным из эпицентра эпидемии коронавируса в Китае украинцам начали поступать угрозы от соотечественников.

20 февраля в Харькове приземлился самолет с 45 украинцами и 27 иностранцами, которые были эвакуированы из Китая. Позднее стало известно, что все они будут направлены в медицинский центр Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области для прохождения карантина.

Данная информация вызвала беспокойство у жителей поселка Новые Санжары, в котором расположен медицинский центр. Местные жители устроили стихийную акцию протеста, в ходе которой перекрыли трассу. Позднее протестный митинг перерос в стычки с полицией.

При этом прибывшим из Китая украинцам начали поступать угрозу от соотечественников. Жительница Кривого Рога рассказала журналистам, что недовольные возвращением на родину ее дочери украинцы, шлют сообщения с оскорблениями и угрозами, передает «Царьград».

«Ей писали, чтобы вы сдохли, чтобы не ехали сюда… Люди просто нелюди… Если бы были какие-то симптомы, их бы не пустили на борт… У меня не то что злость, это большая обида на людей. Ну как так? Говорил кто-то там, чтобы в Чернобыль их увезли», — пояснила она.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что причиной возникновения эпидемии стал новый вид коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту количество зараженных новым вирусом достигает 75 тысяч человек. От вируса погибли более 2,1 тысячи человек. Случаи заражения новым вирусом зафиксированы в большинстве стран мира.