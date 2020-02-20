Главный раввин Украины пригласил к себе в санаторий эвакуированных из Китая земляков

Киев, 20 февраля. Главный раввин Украины Моше Реувен Асман предложил эвакуированным из Китая из-за вспышки коронавируса соотечественникам разместиться в санатории Еврейской общины на время карантина.

Асман отметил, что речь идет о закрытом оздоровительном центре в 300 километрах от Киева. Центр находится в лесу вдали от городов. Эвакуированные из Китая граждане Украины смогут переждать в центре карантинный период.

«Хочу прояснить, что я предложил для размещения закрытую оздоровительную базу отдыха, принадлежащую нашей общине, которая находится в лесу, около 300 км от Киева, далеко от населенных пунктов», ― говорится в сообщении на сайте общины.

Ранее скандал на Украине вспыхнул из-за решения киевских властей эвакуировать соотечественников из Китая в связи со вспышкой коронавируса. Эвакуированных граждан Украины предложили разместить на карантин в санатории в поселке городского типа Новые Санжары Полтавской области.

Однако жители украинского региона взбунтовались против эвакуации соотечественников. Автомобилисты заблокировали дороги, ведущие в поселок от трассы М-22 «Полтава», на въезде в Новые Санжары начались стычки с полицией.

Кроме того, против эвакуированных украинцев разгорелась травля в соцсетях. Гражданка Украины Кристина Раду рассказала, что решила остаться в Китае, потому что там чувствует себя безопаснее, чем на Украине.