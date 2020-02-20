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Шаляпин выложил в Сеть голое фото, упрекнув людей в жестокости

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Шаляпин выложил в Сеть голое фото, упрекнув людей в жестокости

Москва, 20 февраля. Российский певец Прохор Шаляпин опубликовал в Instagram обнаженное фото и написал длинный пост о человеческой жестокости. 

На пикантном снимке Шаляпин стоит, держа на руках полуобнаженную девушку. Подписчики восторженно отреагировали на фото. Они похвалили 36-летнего артиста за отличную фигуру.

Женщины обратили внимание на подкачанные руки, пресс и длинные ноги. Фанаты прокомментировали под постом, назвав Шаляпина «человеком-пожаром».

Шаляпин выложил в Сеть голое фото, упрекнув людей в жестокости

Артист посвятил пост сербской художнице Марине Абрамович, которая в 1974 году подвергалсь массовым издевательствам, чтобы определить уровень человеческой жестокости и равнодушия.

Шаляпин заявил, что эта история задела его до глубины души. И сейчас люди стали еще более злыми и жестокими. Он назвал «недолюдьми» тех, кто пишет гневные комментарии в соцсетях.

«Сегодня под флагом благого намерения и (как кажется иродам) безобидного троллинга жесточайшим издевательствам подвергаются не только популярные в Сети люди, но и их близкие», — написал Шаляпин.

Немногие поклонницы отреагировали на тираду певца. В основном они делали ему комплименты и радовались такому откроенному посту.

«Ты просто мужчина-мачо! Фото класс, приятно смотреть на загар и мужское тело», — заметила пользовательница.

«Ну вот от старух на молодых потянуло. Значит, вылечился», — написала еще одна поклонница.

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