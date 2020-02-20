Сирия, 20 февраля.860 беженцев вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за сутки. В результате артобстрела ВС Турции в Идлибе погибли мирные жители. Полевой госпиталь «Тахрир аш-Шам» был обнаружен в ходе зачистки западных районов Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили полевой госпиталь исламистов «Тахрир аш-Шам» в городе Хайян на западе Алеппо; завершили новый этап реконструкции жилого фонда в Даръа и Эс-Сувейде.

ВС Турции и протурецкие силы: сообщили о гибели двух турецких солдат под Ан-Найрабом в Идлибе.

Соединенные Штаты: направили две колонны с подкреплениями в район Румейлан на севере Хасаки.

Провинция Алеппо

Инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) продолжают обследовать населенные пункты на западе Алеппо, освобожденные в результате операции «Идлибский рассвет». Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) сообщает о том, что в ходе зачистки местности в городе Хайян был обнаружен полевой госпиталь исламистов террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», который находился в здании школы. Отмечается, что на объекте присутствовало оборудование производства Саудовской Аравии и Катара.

Между тем информационное агентство SANA News заявляет о том, что в некоторые населенные пункты уже начали возвращаться мирные жители. Так, сирийцы постепенно прибывают в Хрейтан и ранее упомянутый Хайян. Их безопасность обеспечивают сирийские военные, которые проводят работы по разминированию местности, а также разбирают завалы, оставшиеся после столкновений с джихадистами. Напомним, о полном освобождении обоих населенных пунктов САА заявила 16 февраля.

Провинция Даръа

Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) опубликовал информацию о числе беженцев, вернувшихся в Сирию в течение дня. Стало известно, что на территорию САР прибыли 860 человек. 284 сирийца перешли границу с Ливаном в районе пограничных переходов «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах». Еще 576 человек въехали из Иордании через пункт пропуск «Насиб».

Кроме того, по данным ЦПВС, сегодня на юго-западе САР завершился новый этап работ по восстановлению инфраструктуры и жилого фонда. Сообщается, что был реконструирован один дом в деревне Джаба в Даръа и еще два в населенном пункте Шбеки в соседней провинции Эс-Сувейда.

Провинция Идлиб

Ранее сообщалось о попытке исламистов протурецких бандгрупп прорвать оборону Сирийской арабской армии (САА) на подступах к освобожденному городу Ан-Найраб. Как отмечалось, до уведомления Турции российской стороной, поддержку радикалам оказывали турецкие артиллерийские дивизионы. Поступали данные о ранении четырех сирийских военнослужащих. По уточненной информации Минобороны Турции, Анкара, в свою очередь, лишилась двух солдат убитыми и пятерых ранеными.

Тем временем поступили сообщения о том, что в результате артиллерийского обстрела со стороны турецких военных погибли мирные жители. Twitter-канал (epoddubny) опубликовал видео с места событий, на котором видны как минимум четверо гражданских лиц, погребенные под обломками разрушенных зданий.

Провинция Хасака

Военный источник в сети Twitter (TrouskaSadeghi) сообщает о том, что две колонны американских солдат были передислоцированы в район месторождения Румайлан в северной части Хасаки. Напомним, ранее стало известно, что неподалеку отсюда в окрестностях города Тель-Брак ведется строительство новой военной базы США. Сюда также неоднократно прибывали конвои с военной техникой и материально-техническим обеспечением. Как известно, Вашингтон надеется упрочить контроль над богатыми энергоресурсами районами провинции, чтобы продолжить осуществлять незаконную добычу и вывоз сирийской нефти. Подобная ситуация также наблюдается и в соседнем Дейр-эз-Зоре.