Экономист Дудчак назвал перспективные направления сотрудничества России и Камеруна

Москва, 20 февраля. Россия и Камерун имеют возможности и перспективы для сотрудничества в разных направлениях и развития экономических связей. Об этом заявил политолог и экономист Александр Дудчак.

По его словам, Россия могла бы увеличивать в африканское государство экспорт станкового оборудования и вооружения.

«Многие африканские страны, по крайней мере раньше, пользовались советским и российским вооружением. Тоже как направление для сотрудничества», — отметил он в комментарии «Слову и Делу».

Кроме того, Камерун имеет определенный транспортный потенциал — на востоке он граничит с Центральноафриканской Республикой, с которой Россия достаточно активно развивает взаимовыгодные отношения.

В связи с этим по мере стабилизации ситуации в ЦАР РФ может ожидать с ней роста товарооборота, а Камерун в этой ситуации, с учетом его географического положения, может стать транзитной зоной для грузопотока между двумя государствами, поскольку имеет выход к морю.

Политолог также отметил перспективу присутствия на африканском рынке, которое, по его словам, обещает окупиться в будущем.

«Это необязательное условие, чтобы развивать отношения с этой страной, не самой богатой на африканском континенте. Но, тем не менее, в перспективах на будущее, чтобы занять свое место на рынке, когда это будет более прибыльно, в этой сфере тоже развернется сотрудничество. Там есть ключевые узлы, в которых желательно участвовать и не упускать свое место на перспективном рынке», — сказал он.

Существующий товарооборот между Россией и Камеруном нельзя назвать большим, но рост влияния России в Африке позволяет надеяться на оптимистичное развитие экономических связей.

В октябре 2019 года в Сочи состоялся масштабный форум Россия — Африка, в котором приняли участие представители более 50 государств. Тогда лидер РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшие пять лет Россия планирует увеличить объем товарооборота со странами черного континента в два раза.