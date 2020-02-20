Воспитанники Ульяновского суворовского училища присоединились к проекту «Дорога памяти»

Ульяновск, 20 февраля. Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов вместе со статс-секретарем — заместителем министра обороны Николаем Панковым и заместителем министра обороны генерал-лейтенантом Юнус-Беком Евкуровым совершили рабочую поездку в Ульяновск. В ходе визита обсуждались вопросы совершенствования технического оснащения десантно-штурмовой бригады воздушно-десантных войск, а также перспектив развития Ульяновского гвардейского суворовского училища и Межвидового регионального учебного центра войск связи.

Заместители министра обороны во время рабочей поездки в Ульяновск 20 февраля побывали в пункте постоянной дислокации соединения, в ульяновской гимназии №59 и Ульяновском гвардейском суворовском училище. Цаликов рассказал юнармейцам-восьмиклассникам о проекте «Дорога памяти» — мультимедийной галерее, которая строится рядом с главным храмом ВС РФ.

«Вокруг храма будет создан музейный комплекс «Дорога памяти» длиною в 1418 шагов — ровно столько дней и ночей длилась война, — сказал первый заместитель министра обороны. — И главное, что мы можем сделать сегодня для героев Великой Отечественной войны, — это чтить и хранить память о них, передавая эти воспоминания своим детям, в том числе и вам, юнармейцам».

Близкие родственники более двух тысяч человек из числа военнослужащих и гражданского персонала соединения ВДВ были участниками Великой Отечественной войны. Из них в информационный массив «Дорога памяти» занесено уже 223 ветерана. Ежедневно начальник пункта управления оперативного дежурного бригады направляет сведения об общем количестве участников Великой Отечественной войны, занесенных в информационный массив «Дорога памяти», в центр управления командования воздушно-десантных войск.

В сборе материалов об участниках войны участвуют органы исполнительной власти Ульяновской области и города Ульяновска, местного самоуправления, военные комиссариаты, ветеранские организации, участники движения «Юнармия». Участвуют в «Дороге памяти» и воспитанники Ульяновского гвардейского суворовского училища. Каждый из воспитанников, чей родственник воевал на фронтах Великой Отечественной, представил фотографию с информацией и словами благодарности: «Спасибо за победу!» Все это собрано в альбомах, которые увидели гости училища.

«Каждый может и должен принять участие в этом проекте, — сказал ребятам Панков. — Тем самым мы на века сохраним память о наших дедах и прадедах, которые ценой собственной жизни завоевали Великую Победу».

Кстати, как наследники славной истории Первого ульяновского танкового училища, выпускники которого участвовали в сражениях Великой Отечественной войны, ульяновские суворовцы сохраняют память и об их подвигах. Данные о военнослужащих бессмертного танкового полка Первого ульяновского танкового училища тоже вносятся воспитанниками в «Дорогу памяти».

Заместители министра обороны и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов также ознакомились с ходом модернизации и строительства объектов в пункте постоянной дислокации соединения и возложили венки к памятнику воинам-десантникам, погибшим при выполнении воинского долга.