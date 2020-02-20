Большунов возглавил зачет «Ски Тур» после победы в масс-старте

Осло, 20 февраля. Российский лыжник Александр Большунов выиграл масс-старт и возглавил общий зачет многодневной гонки «Ски Тур», которая проходит в норвежском Мерокере.

Россиянин преодолел 34 км за 1 час 19 минут 34,9 секунды. Второе место занял норвежец Йоханнес Клебо, его отставание составило 51,7 секунды. Третьим стал еще один норвежец Эмиль Иверсен (+51,8).

Дистанция гонки была сокращена на четыре километра из-за неблагоприятных погодных условий. Во время гонки Большунов сломал лыжную палку. Ему на помощь пришел соотечественник Денис Спицов ― он отдал свою палку Большунову. Спицов занял 17-е место (1.47,6).

После победы в масс-старте Большунов поднялся на первое место в общем зачете со временем 2 часа 26 минут 16 секунд. По итогам четырех гонок второе место занимает норвежец Пол Голберг, замыкает тройку его соотечественник Шур Рете.