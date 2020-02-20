Чудовищные последствия удара артиллерии Турции по территории Идлиба попали на видео

Дамаск, 20 февраля. Удар турецкой артиллерии по территории сирийского Идлиба пришелся в том числе и на деревню. На кадрах, появившихся в Сети, видно, что от населенного пункта остались руины, под которыми погребены местные жители.

Как сообщил ранее российский Центр по примирению враждующих сторон, террористы при поддержке турецких Вооруженных сил прорвали оборону армии Сирии в районе Кминаса и Найраба в провинции Идлиб.

Судя по появившемуся в Интернете ролику, удар армии Турции привел к чудовищным последствиям. На кадрах видно, что дома под огнем превратились в руины. Под обломками строений погребены тела. Судя по одежде, это мирные жители. Среди них есть и ребенок.

Отметим, что авиация ВКС РФ нанесла удары по скоплениям живой силы и техники боевиков, благодаря чему подразделениям сирийских войск удалось отбить атаки террористов.

Обстановка в Идлибской зоне деэскалации в последнее время существенно обострилась из-за агрессивного поведения террористов. Армия Сирии вынуждена была возобновить операцию против боевиков, которые увеличили боевую активность.

Анкара же пытается всеми способами помешать Дамаску — защищает террористов в Идлибе и поставляет им технику и вооружение.